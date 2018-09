Jugaron la séptima fecha de las revanchas

Se vivió un sábado a todo minibásquetbol. Los partidos se jugaron en Junín y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

Mini

El Linqueño 4 vs 9 de Julio blanco 0

9 de Julio celeste 4 vs Baigorrita 0

Junín 0 vs Argentino 4

Los Indios amarillo 4 vs Los Indios azul 0

Ciclista 1 vs Cavul 3

Porteño 1 vs San Martín3

U13

Porteño 48 vs San Martín 32

Ciclista 49 vs Cavul 67

Octava de las revanchas

9 de Julio Blanco Vs San Martín

Cavul Vs Porteño

Los Indios B Vs Ciclista

Junín Vs Los Indios

9 de Julio Celeste Vs Argentino

Linqueño Vs Sarmiento/Baigorrita

Novena de las revanchas

Sarmiento Vs 9 de Julio Blanco

Argentino Vs Linqueño

Los Indios Vs 9 de Julio Celeste

Ciclista Vs Junín

Porteño Vs Los Indios B

San Martín Vs Cavul