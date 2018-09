Ciclista Juninense pasó a la final de la Provincia de Bs. As.

Ciclista Juninense le ganó anoche como visitante a Argentino por 75 a 65 y jugará el pentagonal final de la Liga Provincial U17 de básquetbol.

Tobías Franchela, determinante en el equipo. Luego hubo dos grandes tareas de Silvano Merlo y Agustín Luchelli.

Programa local

Lunes 24

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs Ciclista

21.30 Mayores Los Indios Vs Ciclista

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs Argentino

21.30 Mayores San Martín Vs Argentino

Martes 25

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista Vs Los Indios

21.30 U19 Ciclista Vs Los Indios

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento Vs Cavul

21.30 Mayores Sarmiento Vs Cavul

Club San Martín

19.30 U15 San Martín Vs Argentino

21.30 U19 San Martín Vs Argentino