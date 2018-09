Porteño de Chacabuco acomodó el rumbo en el campeonato clausura de la AJB y volvió a la victoria a expensas de Sarmiento por 69 a 55. En tanto Club Junín obtuvo su primer triunfo del campeonato ante Deportivo Baigorrita por 61 a 53. Detalle:



Hoy

17 U17 Argentino vs Ciclista (zonal)





Lunes 24

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs Ciclista

21.30 Mayores Los Indios Vs Ciclista



Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs Argentino

21.30 Mayores San Martín Vs Argentino