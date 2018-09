El jugador de Argentino Nicholas Wiggins, envuelto en un escándalo de redes sociales

La conclusión de la reunión entre Jimmy Butler y su agente, con el entrenador Tim Thibodeau y con miembros de los despachos de Minnesotta Timberwolves concluyó en el pedido del jugador de ser traspasado a otra franquicia, según informó Shams Charania. Luego de que se filtrará esta información, Adrian Wojnaroski completó la historia con un dato particular: según el periodista de ESPN, Butler y su agente entregaron una lista con las franquicias a las que desea ir: Brooklyn Nets, New York Knicks y Los Angeles Clippers.

La confrontación comenzó cuando Nick, el hermano de Andrew Wiggins y jugador de Argentino de Junín, citó el tuit de Charania con la frase "aleluya". Dejando en claro que la relación con Jimmy Butler no era buena.

El exjugador de Chicago Bulls no tardó en responderle. Fue mediante una historia de Instagram en el que se lo ve entrenando con una frase escrita que dice "aleluya" y sobre el final del video expresó, "sigue con la misma energía (keep that same energy)".

Por último el que aparece en acción es Andrew Wiggins. El alero usó su cuenta de Instagram para responderle a Butler y a Stephen Jackson, exjugador de la NBA y actual comentarista de ESPN (se había declarado a favor del exjugador de los Bulls). El canadiense publicó una historia en la que escribió: "Viejos tipos que continúan comportándose como si hubiesen sido alguien especial. ¡Sigo con la misma energía allá donde esté!".

