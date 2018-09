Ciclista igualó la serie y definen esta noche

Ciclista Juninense igualó la final zonal U17 que otorga una sola plaza para la final de la Liga Provincial U17 de Básquetbol.

Anoche derrotó a Argentino por 82 a 66 y hoy a las 20 define el pasaporte en El Fortín de las Morochas. Dirigen Alexis Biset y Franco Anselmo.

Programa local

Mañana

Club Junín

21 Mayores Junín vs Baigorrita

Club Porteño

21 Mayores Porteño Vs Sarmiento

Lunes 24

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs Ciclista

21.30 Mayores Los Indios Vs Ciclista

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs Argentino

21.30 Mayores San Martín Vs Argentino

Martes 25

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista Vs Los Indios

21.30 U19 Ciclista Vs Los Indios

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento Vs Cavul

21.30 Mayores Sarmiento Vs Cavul

Club San Martín

Club Ciclista

19.30 U15 San Martín Vs Argentino

21.30 U19 San Martín Vs Argentino

Miércoles 26

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio Vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Sarmiento

Jueves 27

Club Argentino

19.30 U17 Argentino Vs Ciclista

21.30 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Junín

21.30 U19 9 de Julio Vs Junín



Viernes 28

Baigorrita

21 Mayores Deportivo Vs Porteño

Club Argentino

19.30 U15 Argentino Vs Ciclista

21.30 U19 Argentino Vs Ciclista