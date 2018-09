Los Indios debuta en casa

Los Indios debutará como local en la próxima edición del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Será ante el club de la ex Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina de San Nicolás (SOMISA), el viernes 5 de octubre a las 21 en el estadio Tomás Corrado.

En la segunda fecha chocará contra Atenas de La Plata.

El torneo

Los Indios está en la Región Norte con los clubes de San Nicolás de los Arroyos, Regatas y Somisa. Junto a ellos están CADU Basket Oro (Zárate), Ciudad de Campana, Sportivo Pilar, Independiente de Zárate, Atenas y Platense de La Plata, Ciudad de Saladillo, Juventud de Cañuelas y Deportivo San Vicente.

Por su parte, los inscriptos en la Región Sur fueron Sporting y Teléfonos de Mar del Plata, Carlos Pellegrini de Punta Alta, Independiente de Tandil, Sarmiento y Blanco y Negro, ambos de Coronel Suárez.

Como se especulaba, se confeccionaron tres grupos de seis equipos. En ese contexto, los nicoleños fueron ubicados en zonas distintas. Y cada uno de ellos tendrá dos rivales de la Asociación de Zárate-Campana, uno de La Plata, uno de la Asociación de Esteban Echeverría y uno de Zona 2 (la que componen Chivilcoy, Junín, Chacabuco y Trenque Lauquen). En la primera fase Regatas jugará con Ciudad de Campana, CADU Basket Oro, Juventud de Cañuelas, Platense y Ciudad de Saladillo, mientras que Somisa se enfrentará con Independiente de Zárate, Sportivo Pilar, Deportivo San Vicente, Atenas y Los Indios de Junín. Los seis competidores de la Región Sur estarán en el restante.

En esta etapa inicial jugarán dentro de cada grupo todos contra todos, ida y vuelta (serán diez fechas). Luego, a la segunda ronda avanzarán los mejores dieciséis de una tabla general que se confeccionará del 1 al 18 (1, 2 y 3 serán los primeros, 4, 5 y 6 los segundos, 7, 8 y 9 los terceros, 10, 11 y 12 los cuartos, 13, 14 y 15 los quintos y 16 el mejor sexto). En caso de que exista empate de puntos en una misma zona, se recurrirá al sistema olímpico para desempatar (es decir que se tendrá en cuenta los partidos que hayan jugando entre sí). En cuanto a igualdad de unidades entre equipos de dos zonas distintas se tendrá en cuenta la diferencia de gol total de las diez jornadas.

En la segunda ronda –a iniciarse el 13 del diciembre y a cerrarse el 15 de febrero- se reagruparán en cuatro subzonas de cuatro, arrastrando el 50 por ciento de los puntos que hayan obtenido en la etapa previa. Volverán a jugar todos contra todos dentro de cada grupo, acumulando otros seis partidos. En la A estarán 1, 8, 12 y 16; en la B 2, 7, 11 y 15; en la C 3, 6, 10 y 14; y en la D, 4, 5, 9 y 13.

Para la tercera fase se armará una tabla general del 1 al 16, de acuerdo a los puntos obtenidos (aquí no se tendrán en cuenta las posiciones). Del 1 al 4 descansarán dos semanas, del 13 al 16 quedarán eliminados, en tanto que los restantes jugarán una Reclasificación, dando inicio de esa manera a los play-offs (se enfrentarán al mejor de tres enfrentamientos y con tres árbitros, 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º). Los ganadores de estas series jugarán con los cuatro que esperaban (mejor clasificado contra peor clasificado).

Además se informó que el título, como así también el único ascenso que estará en juego para el Federal, se resolverá a través de una Final Four, como sucedió en las últimas dos ediciones, con consagraciones de Presidente Derqui y de Gimnasia de Pergamino, justamente los dos que fueron locales.

En esta temporada habrá un receso del 23 de diciembre al 25 de enero. El cierre del Provincial está previsto para fines de marzo.