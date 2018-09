Batacazo de 9 de Julio en el Tomás Corrado

Nueve de Julio dio la nota en la noche de ayer al ganarle un partidazo a Los Indios por 90 a 85. Los del Obelisco se quedaron con la punta del campeonato a capa y espada, contando con dos anotadores letales como Santiago Bornic y Martín Loncar, más una sensacional tarea de Juan Sica que se fajó contra todos Los Indios para marcarle al “9” el camino de la victoria.



Con sacrificio y entre ga de todo el equipo, 9 de Julio es líder e invicto y saca chapa de candidato. Detalle:



Anoche

U15 Sarmiento 53 Vs Porteño 45

U17 Sarmiento 34 Vs Porteño 84

U15 El Linqueño 45 Vs Cavul 77

U17 Los Indios 40 Vs 9 de Julio 66

Mayores Los Indios 85 Vs 9 de Julio 90





Hoy

Club Los Indios

19 U15 Los Indios Vs 9 de Julio



Viernes 21

Club Junín

21 Mayores Junín vs Baigorrita

Club Porteño

21 Mayores Porteño Vs Sarmiento