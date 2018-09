Goleada de Los Indios en Baigorrita

Anoche Los Indios goleó a Deportivo Baigorrita por 92 a 66. Mañana se juega el clásico linqueño en cancha de Los Vagos Unidos, desde las 20. Detalle:

Mañana

Club Cavul

18 U17 Cavul Vs El Linqueño

20 Mayores Cavul Vs El Linqueño

Lunes 17

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento Vs Porteño

21.30 U17 Sarmiento Vs Porteño

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño Vs Cavul

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs 9 de Julio

21.30 Mayores Los Indios Vs 9 de Julio

Martes 18

Club Los Indios

19 U15 Los Indios Vs 9 de Julio

Viernes 21

Club Junín

21 Mayores Junín vs Baigorrita

Club Porteño

21 Mayores Porteño Vs Sarmiento