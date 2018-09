Batacazo de Junín

El seleccionado U19 de la Asociación Juninense de Básquetbol le ganó anoche a Pergamino, en el provincial que comenzó a disputarse en la vecina localidad de Rojas. Hoy enfrenta a Olavarría, desde las 18.



Anoche

Bahía Blanca 48 vs Olavarría 38

Pergamino 42 vs Junín 50



Hoy

18 Olavarría vs Junín

20 Pergamino vs Bahía Blanca



Mañana

11 Junín vs Bahía Blanca

13 Pergamino vs Olavarría