Victoria de Sarmiento a expensas de Club Junín

Sarmiento consiguió anoche su primera victoria en el campeonato Clausura de la AJB al derrotar como local a Club Junín por 66 a 58. En el preliminar U17 también ganó el Verde por 61 a 41. Hoy El Linqueño recibe a Porteño. Detalle:

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño Vs Porteño

21.30 Mayores El Linqueño Vs Porteño





Viernes 14

Baigorrita

21 Mayores Deportivo Vs Los Indios

Domingo 16

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs 9 de Julio

21.30 Mayores Los Indios Vs 9 de Julio

Club Cavul

18 U17 Cavul Vs El Linqueño

20 Mayores Cavul vs El Linqueño

Lunes 17

Club Argentino

18 U17 Argentino Vs Ciclista

20 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento Vs Porteño

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño Vs Cavul.