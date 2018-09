Corbin Jackson es el segundo foráneo verdirrojo

Ciclista Juninense cerró su plantel de cara a la Liga Argentina 2018-2019 con la contratación de Corbin Jackson, un pivot muy ágil y con talento, para que sea una referencia en la zona pintada. Tiene 27 años, mide 1.98 y es oriundo de Rockledge, Florida (Estados Unidos)

Jackson integró el equipo de extranjeros del Juego de las Estrellas, bajo la organización de la Federación Ecuatoriana de Basketball.

Leonardo Costa completó un equipo joven con jerarquía para una temporada que será muy difícil por las buenas características de los rivales en la zona centro sur.

Plantel

Leonardo Costa ya cuenta con todos los jugadores. Los bases son Enzo Amado, Tobias Franchela y Bruno Conti; como escoltas están Alejo Crotti y Maxi Tamburini; los aleros Federico Giarrafa y Franco Lombardi; como internos Terrance Thompson, Corbin Jackson, Leandro Cerminatto y Nahuel Amichetti.

Scott Cutley en Salta

El interno de 32 años y 2m es la nueva ficha del elenco norteño que afrontará la Liga Argentina. Un jugador de mucha calidad y conocedor de la categoría.

El jugador nació en California el 6 de junio de 1985 (33), mide 2,00 metros de altura y entre sus cualidades como deportista es poseedor de mucha potencia a la que le suma muy buena movilidad y facilidad para encestar. Entre sus antecedentes fue una de las piezas importantes en el ascenso conseguido con Instituto de Córdoba en la temporada 2014/2015 del TNA a la Liga Nacional de Básquetbol (hoy con el nombre de La Liga).

El enorme conocimiento del básquet nacional lo adquirió tras pasar por diversos clubes: Echagüe, Central Entrerriano, Boca Juniors, Tucumán BB, Alianza, Oberá Tenis Club, Instituto de Córdoba, Deportivo Viedma y ahora desembarcará en Salta capital para sumarse a Los Infernales. Contratación que no hace más que ensanchar la calidad y el nivel del equipo que tendrá a su cargo Leandro Hiriart para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Justamente es el entrenador en jefe del representante salteño en la segunda división del básquet nacional quien ya ha dirigido y conoce al norteamericano. Lo tuvo en su paso por Oberá Tenis Club (OTC) y Deportivo Viedma, ahora por tercera vez dirigirá al potente ala pivote y flamante ficha extranjera de Los Infernales.

Es la última incorporación de Los Infernales salteños, el norteamericano salió hoy desde Los Ángeles y llegará mañana a esta capital cerca del mediodía para sumarse al representativo norteño en la segunda división del básquet argentino.

Sportivo América, adentro

Sportivo América será parte de la Liga Argentina. Finalmente, luego de muchas idas y venidas respecto de su llegada al torneo, se aprobó para que sea parte del mismo. Tras muchas dudas, y una posibilidad en el medio de Sarmiento de Junín, es el elenco rosarino quien ganó la pulseada para estar presente. El verde de Rosario contó con problemas iniciales, que la fusión con Villa Mitre de Capital Federal resolvió para que quede en la División Centro Norte de la Liga Argentina.

Quedaron decretadas las zonas de la temporada 2018-19. Sportivo América jugará junto a Unión de Santa Fe, Echagüe de Paraná, Barrio Parque de Córdoba, San Isidro de San Francisco, Tiro Federal de Morteros, Ameghino de Villa María, y Norte de Armstrong. Será una serie regular de 40 encuentros (primero ante los de su División y luego contra los de su Conferencia). El inicio está pactado para el 20 de octubre.

Hubo varios tires y aflojes respecto su participación. Sportivo América no tiene historia en torneos Nacionales, y viene de ascenso en ascenso dentro del básquet rosarino. A pesar de su propuesta e idea de sumarse a la Liga Argentina, hubo palos en la rueda. Tanto la Federación Santafesina como la propia CABB desestimaron su posibilidad justamente por no tener participaciones previas, ni llegar desde un ascenso del Federal o torneos Provinciales.

La ADC sí avaló su participación, con el apoyo de Fabían Borro pudo finalmente participar. Villa Mitre de Capital Federal dejó de ser cantera de Obras Basket para esta temporada. Por ende, surgió la posibilidad, que finalmente se concretó de sumar una fusión junto a Sportivo América. De esa forma, no hubo inconvenientes para quedar como elenco de la Liga Argentina.

¿Novedades sobre su equipo? Según medios rosarinos, Diego D´Andrea será su entrenador, y Álvaro Chervo una de sus incorporaciones. Espera por sus extranjeros aún, y ver qué jugadores locales están disponibles para sumarlos.

Las zonas

Centro Sur: Ciclista Juninense, La Unión, Rocamora, Parque Sur, Platense, Gimnasia (LP), Racing y Estudiantes.

En la norte: Salta Basket, Oberá, Hindú, Villa San Martín, Independiente y Central Olímpico.

En la Sur: Deportivo Viedma, Atenas de Patagones, Petrolero, Rivadavia, Del Progreso y Centro Español.

En la Centro Norte: Ameghino, Echagüe, Barrio Parque, San Isidro, Tiro Federal, Deportivo Norte, Unión y América de Rosario.