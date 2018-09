San Martín ganó en Chacabuco

Las chicas de San Martín le ganaron este fin de semana a Porteño en Chacabuco en infantiles, cadetas y mayores. En tanto igualaron en mini.

En infantiles fue 28-51. En cadetas 14-47 y en mayores 59-38.

Además Ciclista Juninense derrotó a Sp. Rojas en mayores 68 a 37.

Argentino, eliminado

Argentino quedó eliminado en el cuadrangular de Sunchales, al perder el tercer juego contra Talleres por 57 a 47.

El batacazo lo dio Libertad que se adjudicó el certamen al ganarle la finalísima a Berazategui por 67-46.

Lo que viene (23/9)

Porteño con San Martín.

Gimnasia vs. Argentino Ch.

Ciclista vs. Sp. Rojas

Sin fecha por el provincial

La semana que viene no hay fecha porque está el provincial U19 en Rojas.

Se juega del 14 al 16 y Junín estará junto con Bahía Blanca, Olavarría y Pergamino. La ceremonia de apertura será el día viernes 14 a las 17 en el Club Sportivo Rojas (Alem y Paso).

El Congreso de Delegados se llevará a cabo el día viernes a las 14 en La Cúpula Hotel, sito en Av. de Mayo 123. En el mismo se realizará la acreditación de las delegaciones y entrenadores participantes, presentando la documentación correspondiente. Nuestro seleccionado debutará ante Pergamino, a las 20 del mismo viernes 14.



Fixture

Viernes 14

18 Bahía Blanca vs Olavarría

20 Pergamino vs Junín

Sábado 15

18 Olavarría vs Junín

20 Pergamino vs Bahía Blanca

Domingo 16

11 Junín vs Bahía Blanca

13 Pergamino vs Olavarría