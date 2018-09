Jugaron la decimosexta fecha de las revanchas

Este fin de semana se disputó la decimosexta fecha de las revanchas del campeonato local de minibásquetbol. Detalle:

Resultados

Mini

9 de julio "A" 4 vs 9 de Julio "B" 0

El Linqueño 4 vs Junín 0

Dep. Baigorrita 0 vs Los Indios "B" 4

Argentino 0 vs Cavul 4

Los Indios "A" 4 vs San Martín 0

Ciclista 3 vs Porteño 1

Preinfantiles (U13)

Los Indios 75 vs San Martín 22

Argentino 48 vs Cavul 58

Ciclista 56 vs Porteño 68

Próxima fecha

(6ta revanchas)

9 de Julio Blanco Vs Porteño

San Martín Vs Ciclista

Cavul Vs Los Indios

Los Indios B Vs Argentino

Junín Vs Sarmiento

9 de Julio Celeste Vs El Linqueño

Fecha 18 (7ma revanchas)

El Linqueño Vs 9 de Julio Blanco

Sarmiento Vs 9 de Julio Celeste

Argentino Vs Junín

Los Indios Vs Los Indios B

Ciclista Vs Cavul

Porteño Vs San Martín