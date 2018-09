La impactante declaración del jugador Cliff Robinson

El exjugador de Portland Trail Blazers y Detroit Pistons se declaró a favor del uso del cannabis para controlar la ansiedad durante la competencia.

Cliff Robinson fue sancionado en tres oportunidades distintas por consumir marihuana durante su carrera en la NBA. El ala pivote jugó 18 años en la liga estadounidense, disputó un all star game y fue elegido mejor sexto hombre de la temporada 1993. Vistió la camisetas de varías franquicias en su extensa trayectoria: Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Golden State Warriors y New Jersey Nets.

"Si jugás durante 18 años en la NBA y en un calendario con al menos 82 partidos por temporada vas a tener que aprender a convivir con la ansiedad y con tu habilidad para relajarte. El cannabis siempre me ha ayudado con eso. Sin la marihuana no habría jugado tantos años", dijo Robinson durante la Conferencia Anual Científica del Cannabis.