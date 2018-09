Parcial disputa del campeonato

Este sábado se cumplió parcialmente la jornada de minibásquetbol local. No jugaron Los Indios Azul y El Linqueño, tira que será oportunamente reprogramada. Hubo partidos en Junín, Chacabuco y Lincoln. Detalle:

Resultados

U13

Porteño 48 vs Los Indios 59

San Martín 32 vs Argentino 50

Mini

Porteño 0 vs Los Indios Amarillo 4

San Martín 2 (73) vs Argentino 2 (54)

9 de Julio Blanca 0 vs Ciclista 4

9 de Julio Celeste 4 vs Junín 0

Cavul 4 vs Baigorrita 0

Próxima fecha

(5ta revanchas)

9 de Julio Celeste vs 9 de Julio Blanco

Linqueño vs Junín

Sarmiento vs Los Indios B

Argentino vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Ciclista vs Porteño