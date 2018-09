Ciclista Juninense arrancó con los entrenamientos

Ciclista Juninense comenzó ayer los entrenamientos de cara a la Liga Argentina edición 2018/2019. El verdirrojo entrenó bajo las órdenes de Leonardo Costa y el profesor Diego Garay, que tendrá trascendencia en esta primera semana.

Llegó Giarrafa

Federico Giarrafa, ex Echagüe de Paraná y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, es el nuevo refuerzo confirmado y se sumó a Enzo Amado, Maxi Tamburini, Alejo Crotti, Bruno Conti y Tobías Franchela, para el comienzo de los entrenamientos.

Para el doble turno de hoy se espera la llegada de los dos internos suplentes, ya que los extranjeros serán pivots. Además, en la práctica de ayer estuvieron presentes varios de los juveniles del club.

Tecnología aplicable

Leonardo Costa, el flamante entrenador verdirrojo, utiliza mucho el método del entrenamiento con filmación en vivo, por lo que los jugadores responden órdenes permanentemente y se ven en las pantallas que le otorgó el club al cuerpo técnico.

Cuello: "Ferro no me ofreció ninguna renovación"

El talentoso alero dialogó mano a mano con Pick And Roll y comentó que no se quedó en Ferro "porque no le ofrecieron ninguna renovación". Igualmente acotó que "quizá era el fin de mi ciclo en Ferro". Con respecto a Libertad, su nuevo club: "El objetivo es pelear y hacer pie en la categoría y disfrutar la Sudamericana"

Salida de Ferro

"La realidad es que el club Ferro no ofreció ninguna renovación, y también sentía que quizá era el fin de mi ciclo en el club, estoy muy agradecido por el trato y la confianza que pusieron en mí, en estos 3 años".



¿Por qué se peleó el descenso?

"Fuimos un equipo muy irregular durante la temporada y lo pagamos caro , además estuvimos muchos partidos en la etapa final con 2 fichas mayores menos, y eso, habiendo tantos partidos en la Liga, te perjudica bastante"

Libertad

"La vedad es que estoy contento e ilusionado con mi llegada a Libertad, tenemos un plantel donde todos tenemos que estar al máximo para competir y eso es un gran desafío para todo nosotros"

Objetivos

"Este año es la vuelta de Libertad a la Liga A , el principal objetivo es volver a hacer pie en la categoría intentando pelear lo más arriba posible y tenemos con qué. Además tenemos la Sudamericana por delante, hay que disfrutar y aprovechar esa oportunidad de jugar un torneo internacional, no se da todos los días. Estamos muy ilusionados y trabajando muy fuerte"

Momento personal

"Este podría ser el año donde dé un salto de calidad en un equipo, ya que todos vamos a tener más protagonismo y responsabilidades, así que en lo personal lo tomo como un gran reto, siempre esperando estar a la altura".