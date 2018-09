Victoria de Los Indios ante Sarmiento

Los Indios va sumando jugadores de a poco. Anoche tuvo a Aimar Chemile, Julián Iribarne, Manuel Scaglione y Juan Ignacio Vincenti. Por eso le ganó a Sarmiento por 81 a 70 y comienza a soñar con el pentacampeonato. Hoy juegan las inferiores. Detalle:



Anoche

U17 Los Indios 109 Vs Sarmiento 23

Mayores Los Indios 81 Vs Sarmiento 70

U15 Cavul 59 Vs Porteño 33





Hoy

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño Vs Junín

21.30 U19 El Linqueño Vs Junín

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios Vs Sarmiento



Miércoles 5

Club Junín

21 Mayores Junín Vs El Linqueño

Club Argentino

21 Mayores Argentino Vs Deportivo

Club San Martín

19.30 U15 San Martín Vs 9 de Julio

21.30 U19 San Martín Vs 9 de Julio





Jueves 6

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs 9 de Julio

21.30 Mayores San Martín Vs 9 de Julio



Viernes 7

Club Porteño

19.30 U17 Porteño Vs Cavul

21.30 Mayores Porteño Vs Cavul



Martes 11

Club Porteño

19.30 U15 Porteño Vs El Linqueño