Julián Aiub: “El sistema de complejos viajes en la Liga motivó mi alejamiento”

¿Porque se dio tu salida?

“Bueno, se dio medio inesperadamente, pero en verdad tanto a mí como a Renzo -el otro profe- se nos complicó organizarnos. Lo más complejo es el tema viajes, por este formato que tiene la Liga Nacional. Estuve hablando con otros profes para sumarlos, pero no pudimos coordinar. Por tal motivo se lo comuniqué a los dirigentes y ellos buscaron otra opción, ya que para mí trabajar solo era muy complicado”.

¿Cómo son estos días sin el club?

“En realidad me siento un poco raro, las personas que me conocen y están a mi lado lo están padeciendo… son muchos años, muchas pre temporadas y muchas cosas que uno hace que quizá no se vean, pero bueno ya me acomodaré”.

Repasando un poco. ¿Cómo fue la primera temporada en el club?

“La primera fue en el año 2004. Llegué al club y para mí fue muy movilizador. Yo venía estudiando mucho y trabajando en deportes amateur y de pronto llegué al profesionalismo, fue muy importante para mí. Ese año me fue muy bien en mi trabajo, tuve la suerte de conocer a Julio Ariel Rodríguez que jugaba en ese equipo y a Chiche Japez asistente por aquel entonces, ellos me marcaron el camino”.



Y al otro año llegó el descenso

“Si, ese fue un año muy particular. Un día estaba trabajando y me llamó por teléfono el Che García, yo no entendía nada, creo que fue un año difícil. De todo se aprende . A mí en lo personal me ayudó a crecer, y mucho” .

Luego vino el TNA. ¿Cómo fueron esos años?

“Ese fue mi mejor momento como profe. Ahí pude consolidarme, ya que los años anteriores habían sido muy movidos . Recuerdo memorables campañas, vinieron muchos grandes técnicos y excelentes jugadores, y el club se empezó a ordenar y de a poco buscar el retorno a la liga”.

Y se dio en el 2010. ¿qué podés contar de ese momento?

“Para mí uno de los momentos más importantes deportivamente hablando. Todos veníamos golpeados por el descenso del 2005 y se logró salir campeón por primera vez en la historia del club. Ése era un equipazo con Javi Ceci, Martín Pasquinelli, Pablo Martínez , Pablo Espinoza, Santiago Scala, Selem Safar, etc . Ese año fue una fiesta y un desahogo para todos”.

¿Cuál fue la clave de la era Capelli?

“La clave fue que Adrián estaba convencido y sabía lo que quería. Recuerdo que me llamó un día y me dijo que necesitaba contar conmigo, que era un desafío para él, y que con trabajo íbamos a lograr cosas importantes. Yo venía medio complicado en esos momentos y Adrián me bancó a muerte, y creo que fue un proceso histórico para el club estar en los primeros puestos de la liga, la clasificación para jugar torneos internacionales, algo histórico para Argentino”.

¿Cómo fue esa Liga Sudamericana?

“El resultado ya es conocido por todos, ese equipo hizo historia, fue maravilloso, algo nuevo. Había que planificar bien para que luego no paguemos físicamente lo que era jugar, viajar, etc. Lo más impresionante era que representábamos a Junín y a nuestro país. Argentino, un club de barrio, contra equipos top de Sudamérica. Cuando pase el tiempo vamos a valorar cada vez más esa etapa, por suerte pude vivirla y estar ahí”.

¿Estos últimos años fueron duros , no?

“Sí. Creo que la etapa de Rearte fue muy buena, se trabajó mucho, se dieron algunos resultados. Pero después se complicó cada vez más, tema presupuesto, contratación de jugadores,etc.

Y luego la llegada de Chiche Japez para el club fue muy importante, se hicieron muy buenas campañas, se trabajó mucho con gran profesionalismo, todos hicimos un esfuerzo muy grande.

¿Qué te llevás de todos estos años?

“Muchísimo. Todo es más que positivo. Haber podido trabajar de lo que estudié , mucho cariño de la gente del club, el haber podido trabajar con los mejores como Cristian Márquez, Adrián Capelli y Eduardo Japez, muchos amigos como Juanchi Cangelosi , Fernando Funes , Marcos Saglietti, por nombrar algunos. Han pasado muchos entrenadores y jugadores de todos y con todos aprendí y tuve una muy buena relación”.

¿Qué le dirías al hincha Turco?

“Que le deseo lo mejor, que gracias por el respeto de todos estos años y que me llevo la tranquilidad que di todo por el club”.