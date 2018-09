Ayer domingo se jugó una nueva fecha del campeonato

Este domingo se completó una nueva fecha del campeonato local de básquetbol femenino con partidos que se disputaron en nuestra ciudad, Chivilcoy y Elortondo. Detalle:

Resultados Infantiles

San Martín G vs Sp. Rojas

Argentino Chivilcoy G vs Argentino Junín

A. Elortondo G vs Porteño de Chacabuco

Menores

San Martín vs Sp. Rojas G

A. Elortondo G vs Porteño de Chacabuco

Mayores

San Martín G vs Sp. Rojas

Argentino Chivilcoy vs Argentino Junín G

A. Elortondo G vs Porteño de Chacabuco

Sin actividad

Debido a que Argentino viaja a disputar el Campeonato Nacional en Sunchales, Santa Fe, el próximo fin de semana no habrá actividad basquetbolística femenina en nuestra ciudad.