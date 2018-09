9 de Julio le ganó a Union Vecinal de La Plata

Nueve de Julio dio un paso fundamental hacia la clasificación en la continuidad del pentagonal final de la Liga Provincial U15 de clubes.

Nuevamente en el estadio del club de Regatas San Nicolás, se impuso en la segunda fecha a Unión Vecinal de La Plata por 63 a 27.

Más allá de la comodidad del resultado final, en el inicio del partido el “9” la pasó mal y perdió el primer cuarto por 9 a 5.

En los segundos diez minutos enderezó el rumbo y pasó a ganar 20-18 al cierre del primer tiempo, para aplastar a su adversario de turno en el tercer cuarto con un contundente parcial de 25-2 y liquidar el juego mucho antes de la chicharra final. El tercer cuarto estuvo demás.

Anoche el conjunto del barrio El Obelisco tuvo fecha libre. Hoy a las 10 enfrenta a 9 de Julio de Bahía Blanca y cierra su participación esta tarde a las 19 ante el Club de Regatas San Nicolás.

Hoy

En Regatas

10 Regatas vs Quilmes Mar del Plata

En Belgrano

10 9 de Julio de Bahía Blanca vs 9 de Julio de Junín

Libre: Unión vecinal

En Regatas

17 9 de Julio de Bahía Blanca vs Unión Vecinal

19 Regatas vs 9 de Julio de Junín

Libre: Quiilmes de Mar del Plata.