Gracias Manu: el emotivo video de San Antonio Spurs para despedir a Ginóbili

Este lunes llegó finalmente la confirmación del retiro de Emanuel Ginóbili, el mejor jugador de básquet que dio el deporte argentino.

A través de Twitter, Manu dijo basta a su exitosa carrera que lo llevó, entre otros logros, a consagrarse campeón olímpico con la Selección Argentina.

Pero así como los fanáticos argentinos hoy lloran por la despedida deportiva de Ginóbili, el dolor también se hizo presente entre los fanáticos de San Antonio Spurs, el club que lo acobijó en la NBA 16 años atrás.

Además de haber ganado 4 anillos, Manu Ginóbili logró ingresar en la historia grande del equipo en el que es dueño de varios récords: primero en triples convertidos, primero en robos, tercer jugador con más partidos jugados, cuarto en asistencias y en libres convertidos. Así mismo está quinto en puntos, rebotes y tiros de campo convertidos.

Por eso, Spurs publicó un emotivo video que se compartió con el texto: Gracias Manu.

Minutos más tarde de la primera publicación, desde la misma cuenta compartieron un segundo video en el que repasaron más momentos del bahiense.

Closing the chapter on an illustrious career. #GraciasManu



More Manu 🎥: https://t.co/BYyet80DFn pic.twitter.com/KtJEjNBQU9