Junín ante Zárate y Bahía contra Mar del Plata

Ayer se cumplió una doble jornada basquetbolística por el campeonato provincial U17. Quedaron definidos los cruces de semifinales: A las 18 Bahía Blanca enfrenta a Mar del Plata y a las 20 Junín a Zárate-Campana (ambos partidos en Argentino). Anoche chocaron Junín-Zárate pero ambos equipos jugaron con suplentes, dado que ya se sabía que esta noche juegan por el pase a la final.



A las 11 de la mañana por el quinto puesto se miden en Argentino las selecciones de La Plata y Chivilcoy.

Ayer

Por la mañana

Junín 71 vs Mar del Plata 60

Zárate-Campana 41 vs Bahía Blanca 58

Chivilcoy 78 vs La Plata 54





Por la noche

Chivilcoy 49 va Bahía Blanca 62

La Plata 84 vs Mar del Plata 86

Junín 49 vs Zárate-Campana 74

Hoy (en Argentino)

11 La Plata vs Chivilcoy (5to puesto)

18 Bahía Blanca vs Mar del Plata (semi)

20 Junín vs Zárate-Campana (semi)