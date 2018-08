Leonardo Costa será el entrenador verdirrojo

El Club Ciclista informó ayer que el nuevo entrenador que tendrá al frente del plantel profesional para La Liga Argentina 2018/2019 es Leonardo Costa.

El capitalino dirige hace 3 temporadas a Temperley, donde consiguió el magnífico ascenso del Torneo Federal al TNA. En esta categoría tuvo dos años muy buenos, donde cumplió con creces los objetivos.

A la nueva comisión directiva le gusta mucho la forma de juego que proponen sus equipos, además de encajar en la búsqueda de un DT joven y capaz.

Asimismo, el presidente confirma las avanzadas negociaciones que hay con los tiradores Alejo Crotti y Maximiliano Tamburini.

Sánchez en Viedma

El juvenil Joaquín Sánchez se suma al plantel del Deportivo Viedma para la próxima temporada de la Liga Argentina. El perimetral viene procedente de Bahía Basket. Se suma a Pedro Franco, Edwin Mijares, Sebastián Mignani, Matías Eidintas, Ayan Carvalho, Lucas González y Maximiliano Tabieres.

Por segundo año consecutivo, la institución de Bahía Blanca hace uso del vínculo con Deportivo Viedma para enviar jugadores cedidos con el objetivo de darles minutos y rodaje en una competencia de primera línea.

En este caso, la llegada del juvenil -formado en el Club Estudiantes de esa ciudad- se suma a las gestiones realizadas por Bahía Basket para lograr la concreción del fichaje de Ayan Carvalho, con pasado en esa institución.

De esta forma, la cesión de Joaquín Sánchez, de 20 años de edad, se suma a la de su hermano mellizo Nicolás, quien vistió la camiseta del Depo Viedma la temporada anterior en la misma condición, junto a Fermín Thygesen y Martín Fernández. Los tres cumplieron una gran tarea.

Sánchez se suma a los ya confirmados: los bases Pedro Franco (capitán) y Edwin Mijares; los escoltas Sebastián Mignani y Matías Eidintas; el alero Ayan Carvalho y los internos Lucas González y Maximiliano Tabieres.



La Belle se queda en Gimnasia

Gimnasia tendrá nuevamente a Leonardo Labella como su líder indiscutido en esta Liga Argentina. Comentó que el "año pasado no se logró el objetivo", que ahora "quiere pelear arriba" y habla de su deseo de jugar en la Liga Nacional, en un futuro.

El nacido basquetbolísticamente en Bahiense del Norte, habló mano a mano con Pick And Roll y repasamos los mejores conceptos:

* "Mi barrio y mi club se llama Bahiense del Norte, toda mi vida estuve adentro del club. Me llevó mi viejo desde los 3 años. Y vivo al lado"

* "Lo que más me gusta es correr y asistir a mis compañeros. Disfruto mucho más una asistencia que un triple"

* "Tuve dos propuestas de Brasil, pero respeté el contrato con Gimnasia. Me encantaría en un futuro jugar Liga Nacional, es un deseo que tengo, no me doy por vencido. La voy a seguir luchando. Estoy tranquilo conmigo mismo porque estoy dando lo mejor de mí"

* "Ojalá que todas las individualidades que trajimos se acoplen bien al equipo y podamos pelear arriba"

* "Las expectativas siempre son muy buenas. Tengo muchas ganas de arrancar. La temporada pasada firmé un contrato por 2 años y no se cumplió el objetivo de pelear arriba. El objetivo de esta temporada tiene que ser pelear en los puestos altos".