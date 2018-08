Ganaron Junín, Bahía Blanca y Zárate-Campana

Luego de una actuación fenomenal de la banda Curupaytí del GA 10 Junín a cargo del Capítán Pablo Fabián Roldán, comenzó el partido de fondo del torneo donde Junín derrotó a La Plata por 79-71.

Antes, en el mismo escenario Turco, Bahía Blanca goleó a Mar del Plata 100 a 79. Y en 9 de Julio, Zárate Campana se impuso a Chivilcoy por 67 a 53.

Resultados

Ayer

Interzonal Mar Del Plata 79 Vs Bahía Blanca 100

Junín 79 Vs La Plata 71

Chivilcoy 53 Vs Zarate 67

Hoy (doble jornada)

Fecha 2

Argentino 10hs 1 Junín Vs Mar Del Plata

9 De Julio 10hs 2 Zarate Vs Bahía Blanca

Ciclista 10hs Interzonal Chivilcoy Vs La Plata

Fecha 3

Argentino 18hs 1 La Plata Vs Mar Del Plata

9 De Julio 18hs 2 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

Argentino 20hs Interzonal Junín Vs Zarate