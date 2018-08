¿Se retira del básquetbol el argentino Manu Ginóbili?

Continúa la espera por el futuro de Manu Ginóbili y este miércoles apareció una información poco alentadora al respecto: según el afamado periodista Adrian Wojnarowski de ESPN, el bahiense está considerando seriamente el retiro y en estos días tendría una reunión con Gregg Popovich para definir la situación.

"Todavía no hay una decisión final, pero el jugador de San Antonio Manu Ginóbili está considerando seriamente el retiro y se reunirá con Gregg Popovich en los próximos días para discutir el futuro".

"Ginóbili, de 41 años de edad, se está entrenando regularmente en las facilidades de los Spurs para la próxima temporada, pero a un mes del inicio del campo de entrenamiento, todavía no se ha decidido a jugar su temporada número 17".

"Popovich está volviendo a San Antonio desde Europa, donde recientemente participó del Basketball Without Borders en Belgarado. Los Spurs esperan que Ginóbili quiera regresar para su 17° temporada y le están permitiendo que se tome todo el tiempo que necesita para llegar a una decisión".