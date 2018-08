Ciclista Juninense va a jugar la Liga Argentina

Anoche Ciclista Juninense realizó una reunión de socios donde dejaron sus funciones Gabriel Barrozo y Jorge Conti, ex presidente y vice, para darle paso a una nueva conducción dirigencial.

La Asamblea realizó un minuto de silencio en memoria de Edit Elena Cattaneo de Merlo, recientemente fallecida.

Miguel Had habló a los presentes y se aclararon un sinfín de situaciones por más de dos horas en el Coliseo del Boulevard para finalmente confirmar que la institución sigue en La Liga Argentina.

Si bien no se confirmó a Had como presidente, en las próximas horas se va a blanquear esta situación administrativa.

Had: “Sí, se puede”

Miguel Had pidió “mesura, coherencia, compromiso y trabajo” para poder sacar el club adelante. Dijo que la situación hoy “es muy crítica, pero no imposible de manejar”. Además acotó que “no alcanza con venir a las reuniones, hay que trabajar para el club todos los días porque siempre pasa lo mismo. Arrancamos muchos y terminamos dos o tres y así la cosa no camina. Hay que ponerle horas de trabajo a la institución, por eso nos tenemos que comprometer todos porque juntos vamos a salir adelante”.

Respecto a la Liga Argentina, dijo: “La idea es jugar. Sí, se puede. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que trabajar todos juntos, unidos y tirando hacia el mismo lado”.

Facundo Alberici vuelve a Rivadavia

El equipo que dirigirá Fernando Minelli nuevamente, confirmó el regreso de Facundo Alberici. Se suma a Federico Grenni, Abel Trejo, Andrés Llaver, Stefano Arancibia y Facundo Lazcano.

Si bien ambos son oriundos de Córdoba, en Rivadavia ya los consideran propios. Y es que Facundo Alberici iniciará su tercera etapa como jugador Naranja, luego de haber estado de 2013 a 2016 y luego en un breve paso por 2017, siempre disputando el Torneo Federal.

Tras una excelente temporada en Ferro de Puerto Madryn en dicha división, la comisión directiva en conjunto con el cuerpo técnico, decidieron apostar en él, que dejó grandes recuerdos, entre ellos dos títulos en 2014 (Clausura y Final Anual), más el recordado Torneo Federal 2015/2016, siendo Rivadavia el mejor equipo a nivel nacional en la Fase Regular.

Federico Grenni, por su parte, renovó su vínculo con el club y se suma a la base de la temporada pasada junto con Abel Trejo, Andrés Llaver, Stefano Arancibia y Facundo Lazcano. Grenni también fue parte de los logros mencionados anteriormente y ambos tienen una amistad que los une desde hace varios años.

Tras volver a Mendoza, Alberici dijo: "La Liga Argentina es una categoría que te exige estar al máximo. Debo encontrar mi mejor versión y superarme para que podamos ser competitivos y llevar a Rivadavia lo más alto posible".

"Jugar con Fede es un placer. Pero no sólo con él. Jugué 3 temporadas con todos los chicos del club y se extrañaba la química y buena onda de un equipo que lleva años trabajando. Espero que todo este movimiento de hinchas y socios haga que el poli se llene y acompañen a un club que hace mucho para brindar un espectáculo de élite, sumar gente a sus formativas y agrandar la familia Naranja".