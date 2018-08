Asamblea final en Ciclista Juninense

Luego de una larga espera e incertidumbre para todos sus socios e hinchas, Ciclista Juninense llegará hoy a una definición sobre su futuro o no en la Liga Argentina. Hoy habrá nuevo presidente en la asamblea que se realizará en las instalaciones del club, desde las 20. Democracia vino contando día tras día y hoy analiza los posibles escenarios.

¿Miguel Had presidente?

Corrió como reguero de pólvora ayer al mediodía, el rumor que indica que Miguel Had se haría cargo del club como presidente, por primera vez en la historia. Fue ex jugador y un fiel colaborador, pero ahora podría realizar esta nueva actividad y responsabilidad. Estaría apoyado por un importante grupo, liderado por dos dirigentes de la "vieja guardia" verdirroja: Gustavo Villafañe y Marcelo Iuresia. Gabriel Barrozo ya avisó que no continuará, tras un mandato de dos años.

Roger Arrieta, descartado

Quedó sin fuerza la opción de que Roger Arrieta asuma como presidente, apoyado por el grupo de padres de las inferiores. La idea era que Miguel Had se haga cargo solamente del basquetbol profesional, pero no se pusieron de acuerdo.

El futuro en la Liga Argentina

Según averiguó DEMOCRACIA, Miguel Had tiene pensado aclararle a todos los socios e hinchas que se acerquen esta noche, la situación económica del club y analizar y debatir si es posible jugar en la segunda categoría del básquet argentino. La idea es que sí se juegue.

Had ya había pedido claridad para analizar las deudas de la pasada temporada, en las anteriores asambleas.

Se define el futuro y un histórico como Ciclista Juninense, que merece seguir escribiendo su historia grande en el básquetbol nacional.

Platense renovó a Bruna

Platense le renovó a su base titular, Pablo Bruna. El cordobés estuvo coqueteando con algunos equipos de Liga A, pero decidió continuar en el elenco calamar. Él había llegado en lugar de Zárate, a mitad de temporada. Se suma a Lucas Goldemberg en el equipo que volverá a dirigir Alejandro Vázquez.

El primer confirmado semanas atrás fue el ex Salta, Lucas Goldemberg. Justamente coincidió con Bruna en el elenco salteño, por aquel entonces dirigido por Ricardo De Cecco.

Bruna tuvo una oferta de Argentino de Junín para jugar Liga A, pero no llegó a un acuerdo económico. Recala nuevamente en el Calamar. Anteriormente jugó en Huracán de Trelew, Salta Basket, Instituto de Córdoba, San Isidro, entre otros.