Juan Pablo Figueroa se fue a vivir a Brasil

Juan Pablo Figueroa es uno de los mayores nacionales que integran el mercado y que aún no han firmado contrato con ningún club. Pero para el armador, este período de transferencias está siendo un poco más movido que el de la mayoría, debido a que se mudó a la ciudad Franca, Brasil, junto con su familia. Allí jugó durante tres temporadas, entre el 2012 y el 2015, y encontró el lugar ideal.

Sin embargo, este proyecto de vida no limitará la carrera del jugador, según el propio Figueroa nos comentó: "Hablé con un par de clubes, pero no hubo ninguna oferta concreta que lograra convencernos. Se llego a jugar en Argentina o en Brasil, iré solo". El propio equipo de Franca, donde ya tuvo un papel importante, fue una opción en un primer momento, pero ya tienen el plantel conformado. En la edición 2017/2018 de la Liga Nacional, el base jugó 34 partidos con la camiseta de Comunicaciones y promedió 4.7 puntos, 4.6 asistencias y 25.3 minutos de juego.

El caso de Figueroa se suma al de Matías Lescano, quien también se fue a vivir a otro país (en este caso España), tras no haber recibido ofertas que lograran convencerlo para seguir en la Liga y sobre todo por un deseo personal y familar. "Por cómo se había dado todo, había asumido hace un tiempo que San Martín era el club donde me retiraría", confesó Lescano en una entrevista.