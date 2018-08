De a poco se completan los equipos

Regatas Corrientes cuenta con una nueva ficha. Contrató los servicios del pivot de 23 años Jevonlean Hedgeman.

Mientras el plantel finalizó este viernes su primera semana de pretemporada, la dirigencia del Club de Regatas Corrientes confirmó una nueva contratación para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2018/19.

La nueva versión “Fantasma”, al frente de Lucas Victoriano, contará con un novato en la LNB. Se trata del joven pivot Jevonlean Hedgeman, oriundo de Pearland, Ciudad en Texas (Estados Unidos); que nació un 9 de agosto de 1995 y mide 2.01 metros de altura.

Jevonlean Hedgeman viene de jugar en las Águilas Doradas de Durango en la Cibacopa (Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico) de México, donde llegó procedente del básquetbol universitario en San Jacinto College.

En Durango llegó hasta playoffs. En su último encuentro jugó 36 minutos, y redondeo 15 puntos, 9 rebotes y 4 asistencia. Terminó la temporada con un promedio de 31:07 minutos en cancha, 15.9 puntos, 8.5 rebotes y 2 asistencias.

Jevonlean Hedgeman se suma a Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan P. Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan P. Arengo (Sub 23), Anthony Smith, Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi.

Gómez en La Unión

La Unión de Formosa sumó a Martín Gómez como ficha sub 23 y de esa manera completó su estructura.

Gómez nació en Santa Fe el 29 de agosto de 1996, mide 1,92, y antes de registrar el reciente paso por Salta Basket, formó parte de Sionista de Paraná donde jugó las dos primeras ediciones de la Liga de Desarrollo.

Desde el club entrerriano se mudó a Huracán de Trelew para jugar, en ese entonces el TNA, categoría en la que arrancó la temporada 2017/18 en Talleres de Tafí Viejo donde disputó 42 partidos con un promedio de 11.9 puntos en 23,9 minutos. En el cierre de la Liga Nacional pasó como ficha sub 23 a Salta Basket afrontando 4 encuentros.

En su carrera registra pasos por los seleccionados argentinos menores. Así en 2014 formó parte de la selección Argentina en el FIBA Américas U18, donde el elenco nacional logró clasificar al Mundial U19. Después, en el año 2015 integró la Preselección U19 en la preparación del mundial de la categoría.

La Unión de Formosa, que iniciará su pretemporada el próximo miércoles, tiene de esta manera sus ocho fichas mayores y dos sub 23. Este es el detalle del plantel que conducirá Gabriel Piccato: Alexis Elsener, Jonathan Maldonado, Federico Marín, Chaz Crawford, Jonhathan Flowers, Ignacio Alessio, Coron Williams, Sebastián Acevedo, Nicolás Zurschmitten –sub 23- y Martín Gómez –sub 23-.

Jugadores nacionales libres

Juan Pablo Cantero (base)

Juan Pablo Figueroa (base)

Diego García (escolta)

Matías Bernardi (escolta)

Mariano Byro (escolta)

Juan Manuel Torres (pivot)

Maximiliano Maciel (pivot)

Diego Lo Grippo (pivot)

Súper 20

Fixture de Argentino

Domingo 23/9

Argentino vs Quilmes

Gimnasia vs Peñarol

Martes 25

Weber vs Quilmes

Jueves 27

Peñarol vs Argentino

Viernes 28

Gimnasia vs Weber

Sábado 20

Quilmes vs Argentino

Martes 2/9

Weber vs Gimnasia

Jueves 4

Peñarol vs Gimnasia

Viernes 5

Weber vs Argentino

Sábado 6

Quilmes vs Gimnasia

Lunes 8

Argentino vs Gimnasia

Martes 9

Peñarol vs Quilmes

Viernes 12

Weber vs Peñarol

Sabado 13

Gimnasia vs Quilmes

Domingo 14

Argentino vs Peñarol

Miercoles 17

Quilmes vs Weber

Gimnasia vs Argentino

Jueves 18

Peñarol vs Weber

Sábado 20

Argen tino vs Weber

Quilmes vs Peñarol