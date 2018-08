Todo listo para la fiesta del basquet en Junín

Este jueves comenzará a desarrollarse en nuestra ciudad la trigésimo novena edición del campeonato provincial U17 de Básquetbol. El Torneo se denomina "88º aniversario de la AJB” y estará en juego la “Copa Gobierno de Junín”.

A última hora de ayer se confirmó el cambio de cancha para el partido Chivilcoy - La Plata del viernes. Pasó de Sarmiento a Ciclista Juninense. Detalles:

Congreso de delegados

Comisión de poderes

Designación de la Comisión de poderes, de tres (3) Miembros y consideración del despacho sobre validez de las presentadas.

Acta

Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta.

HTP

Toma conocimiento el Tribunal de Disciplina de la AJB o integrarlo según sea el caso.

Programación

El Congreso de Delegados es el ente que se debe expedir sobre la Inscripción de Técnicos, Jueces, Jugadores y Auxiliares. EL Congreso sesionara las veces que fueran necesarias, para resolver situaciones relacionadas con la ETAPA FINAL del Campeonato Provincial, dentro de las prescripciones del articulo 27; Inmediatamente de finalizado el certamen, se realizará la sesión de clausura para oficializar y dar a conocer la clasificación final.

Resoluciones

El comité organizador resuelve:

Art.1°) El presidente de cada delegación, será responsable de hacer cumplir las disposiciones que se detallan:

a) Respetar el horario de descanso del Complejo Habitacional “PIONNER”. Presentarse en los horarios establecidos para el desayuno – almuerzo - merienda y cena. (la organización no se responsabiliza por la atención fuera de los mismos).

b) Comportamiento dentro y fuera del Complejo Habitacional “PIONNER” de cualquier integrante de la delegación – roturas – desmanes - provocaciones en la sede donde se desarrolla el Campeonato. Rotura – sustracciones de elementos – frazadas - etc.

c) Cumplimiento estricto en los horarios de encuentros del certamen.

Art.2°) Para ingresar al gimnasio o cada vez que se solicite, cada miembro de cada una de las delegaciones deberá presentar la credencial respectiva.

Art.3°) La Asociación Juninense de Básquetbol no se responsabilizara del extravió, hurto de objetos de valor o dinero.

Art. 4°) Todas las extras, incluyendo las bebidas, que no estén especificadas en el menú, deberán ser abonadas.

Art. 5ª) Todas las delegaciones deberán proveerse de ropa blanca (sabanas y toallas)

Art. 6ª) Las delegaciones estarán compuestas por 18 personas (12 jugadores – 3 personas del cuerpo técnico – 1 responsable de delegación – 2 choferes. (Se deja aclarado que de no viajar la delegación con un segundo chofer el mismo no puede ser reemplazado)

Art.7°) Ante cualquier inconveniente comunicar inmediatamente, para dar la solución al mismo.

Art.8°) Será responsabilidad del Presidente de la Delegación, el respeto hacia los Jueces y demás Delegaciones, en todo momento.



Fixture

Jueves 23

Fecha 1

Argentino 18hs Interzonal Mar Del Plata Vs Bahia Blanca

Argentino 20hs 1 Junín Vs La Plata

9 De Julio 18hs 2 Chivilcoy Vs Zárate



Viernes 24

Fecha 2

Argentino 10hs 1 Junín Vs Mar Del Plata

9 De Julio 10hs 2 Zarate Vs Bahía Blanca

Ciclista 10hs Interzonal Chivilcoy Vs La Plata

Fecha 3

Argentino 18hs 1 La Plata Vs Mar Del Plata

9 De Julio 18hs 2 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

Argentino 20hs Interzonal Junín Vs Zárate

Sábado 25 (Semifinales)

9 De Julio 11hs 5° y 6° Puesto 3° Zona 1 Vs 3° Zona 2

Argentino 18hs Juego 2 1° Zona 2 Vs 2° Zona 1

Argentino 20hs Juego 2 1° Zona 1 Vs 2° Zona 2

Domingo 26 (Finales)

Argentino 10hs 3 Y 4 Puesto Perdedor Juego 1 Vs Perdedor Juego 2

Argentino 12hs Final Ganador Juego 1 Vs Ganador Juego 2