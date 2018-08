¿Quiénes son los 8 equipos NBA que más impuesto de lujo pagarán?

La NBA siempre ha intentado regular el dinero que mueven las franquicias de la Liga para promover una paridad que, de todos modos, cada vez es más difícil de controlar. Una de sus últimas medidas fue crear un impuesto de lujo para castigar a aquellos que se pasan del límite previsto, siendo ese impuesto carísimo.

Sin embargo, varios, 8 para ser más precisos, están hoy sobre el límite y deberán pagarlo. Ojo, todavía no están cerrados los planteles y hay unos cuantos más al borde de pasarse, por lo que seguramente la cifra, cuando empiece la temporada, será mayor.

¿Quiénes son los derrochadores? Primero, Oklahoma City. Por ahora suma contratos por 149.58 millones y, de impuesto de lujo, otros 93.19, para un total de 242.77, ampliamente superior al segundo, que no es otro que Golden State. Los Warriors tienen jugadores fichados por un valor de 143.64 y pagarían hoy, además, 51 millones por impuesto de lujo (total, 194.64).

Las otras seis franquicias, por orden de gasto en salarios, son 3) Toronto (139.79), 4) Washington (134.86), 5) Houston (133.72), 6) Portland (131.64), 7) Miami (126.98) y 8) Boston (126.75). Estos son los 8 que se pasan de los 123.73 que marcan la línea divisoria entre los que pagarán y no pagarán impuesto de lujo.