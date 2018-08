Se completaron varios juegos pendientes

Este fin de semana se completaron algunos partidos pendientes del campeonato local de minibásquetbol. El sábado que viene continúa el torneo con la decimotercera fecha. Detalle:





Resultados

Mini

9 de Julio Celeste 4 Vs Los Indios Azul 0

Club Junín vs 9 de Julio (amistoso)

Los Indios Amarillo 4 vs Ciclista 0

El Linqueño vs Cavul (postergado)

Baigorrita 0 vs San Martín 4

U 13

Los Indios 68 vs Ciclista 32



Próxima fecha

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín

14º Fecha (3° revanchas)

Junín Vs 9 de Julio Blanco

9 de Julio Celeste Vs Los Indios B

Linqueño Vs Cavul

Sarmiento Vs San Martín

Argentino Vs Porteño

Los Indios Vs Ciclista.