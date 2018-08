Ciclista espera la última respuesta de los sponsors

No está fácil para nadie hoy en día jugar una competencia tan costosa como la Liga Argentina. Y mucho menos para los clubes de Junín. Argentino lo está sufriendo en la Liga A y tras poner en venta la plaza, tuvo que armar un equipo muy modesto para el Súper 20. El verdirrojo no es la excepción y por eso está tratando de conseguir nuevos sponsors, que responderán entre hoy y mañana.

Deudas

Ciclista todavía tiene deudas de la temporada anterior con los jugadores y la ADC, situación de la que también se estaría haciendo cargo Miguel Had con los suyos. Fabián Borro y Andrés Pelussi, tesorero de la asociación de clubes, ya estuvieron en contacto con el club verdirrojo y habrían llegado a un acuerdo.

Plantel

Hoy en día solo hubo acercamientos con el entrenador Guillermo Bogliacino y el base Luciano Tantos, ambos se encuentran con muchas ganas de ser parte de la institución, pero Ciclista, al no definir el presupuesto no puede darles una respuesta definitiva. La idea es defender la plaza como sea, el club de la Avenida San Martín es un histórico de la categoría y puede aprovechar también la chance de que no hay descenso este año, para equilibrar la economía.