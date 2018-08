Argentino puso primera

Ayer, minutos antes de las 11, el presidente Germán Lambrisca hizo la presentación formal de la temporada 2018/2019 en El Fortín de las Morochas, instando a los jugadores a “entregar lo mejor de sí” sabiendo que los dirigentes “van a estar siempre a su lado”.

El Loro Maffei, entrenador jefe, dio unas palabras de bienvenida a Jonatan Slider, Ramiro Trebucq, Gastón García, Guido Mariani, Leonardo Tortonesi y los juveniles Thiago Sartor, Gianni Dubois y Martín Sekul.

Maffei: “El problema es para los otros, no para nosotros”

El Loro Maffei le dijo a Democracia antes del inicio de los entrenamientos que “Argentino es un equipo de Liga A. El problema es para los otros, no para nosotros. Los otros supondrán que nos van a ganar, pero van a tener que ganarnos en la cancha y no de palabra. Vamos a preparar el equipo para compensar la falta de presupuesto con laburo. Haremos todo lo posible, daremos el ciento diez por ciento y vamos a intentar cumplir con el objetivo que tenemos.

El primer objetivo es mantener la categoría. Creo que dentro del bajísimo presupuesto con que cuenta el club, mantener la categoría es un objetivo muy bueno, no es de mínima. Va a ser complicado, pero para eso estamos.

Tomé un desafío muy importante en mi carrera y creo que las condiciones están dadas para hacer un buen grupo. Vamos a ver el tema de los extranjeros que para nosotros es clave”.

Cuatro extranjeros

“Quiero en principio tres o cuatro, porque no tenemos nacionales. Los que podamos conseguir para el Súper 20 serán bienvenidos para empezar a probar. Si hay cuatro, y de esos hay dos que nos resultan positivos para que se queden en toda la temporada en los presupuestos que manejamos, arriba.

Hablábamos recién con los dirigentes, los chicos del cuerpo técnico, sobre los cuatro extranjeros y San Lorenzo de Almagro juega con 6. Ellos que tienen un presupuesto extraordinario y los mejores jugadores nacionales, tienen seis foráneos. Obras también tuvo varios.

Nosotros no tenemos para contratar jugadores de ese nivel, pero intentaremos buscar por el lado de los extranjeros que nos dan cierta flexibilidad y ojalá tengamos suerte”.