Incidente con armas en el vestuario de los Wizards

Javaris Critteron y Gilbert Arenas protagonizaron un hecho sumamente particular en el año 2009, cuando compartían equipo en la franquicia de los Wizards: un altercado entre ambos escaló a niveles estratosféricos, a un punto tal que llevaron armas al vestuario del equipo. Poco se supo sobre los detalles de esa locura, pero el propio Arenas se encargó de sumar más detalles a la historia, en una entrevista con The Action Network.

Todo comenzó con un juego de cartas que el plantel solía usar como divertimento en los viajes de avión: el Bourré. Pero la diversión se tornó en agresividad de un momento a otro. Arenas confesó que el detonante del incidente se produjo tras una partida en la que estaban participando Javaris Critteron, JaVale McGee y Earl Boykins, a la que posteriormente se incorporó el propio armador: "Cuando me sumé, a Javaris no le iban nada bien las cosas y yo estaba muy excitado porque había un bote de 1.100 dólares. Podía oler la sangre. Él estaba muy caliente y molesto. Se quejó de que pudiera incorporarme en mitad de la partida".

Finalmente McGee fue quien se consagró como el ganador en aquella oportunidad, pero el trash talking de Arenas había hecho mella en Critteron y lo había sacado de sus casillas. Así lo explicó: “Como ya saben, JaVale McGee ganó. Entonces el avión aterriza y Javaris recrimina a JaVale: ‘Entonces, ¿vas a dejar que pierda mi dinero así? ¿Ni siquiera vas a darme la oportunidad de recuperarme? Este es el tipo de cosas que te joden en la calle. Entonces, yo estaba como… ‘Javaris, voy a quemar tu coche contigo dentro. Luego ya encontraremos un extintor para sacarte de ahí’. Él me replicó que iba a dispararme y yo le repliqué le llevaría las armas".

En el siguiente entrenamiento se produjo el ya famoso suceso entre Arenas y Critteron. El primero, tal como lo había prometido, llevó cuatro armas (descargadas) al vestuario de Washington Wizards; se dirigió a Javaris y le dijo que podía elegir cualquiera de esas para dispararle. Pero Critteron, que actualmente está cumpliendo una condena de 23 años por homicidio, sacó su propia arma de fuego, que sí estaba cargada y lo apuntó directamente a la cabeza. "No me puse nervioso porque había vivido, de lejos, situaciones mucho peores que esas. Había escuchado más tiroteos de los que podía recordar. Ese habría sido un día más desde donde yo venía", conculyó Gilbert.