San Martín terminó el piso flotante

El recambio del piso de madera flotante en el club San Martín terminó el pasado fin de semana. Sueño cumplido.

Estuvo a cargo de la empresa Ramón Raimondi, de la ciudad de Gálvez (Santa Fe).

Recordamos que el Club lanzó una campaña de socios protectores, la tradicional "Celeste de Oro", para generar los recursos y lograr paliar el déficit de esta megaobra. La inversión total supera el millón y medio de pesos, lo cual es muy loable en los tiempos que corren.

Afortunadamente muchos Sanmartinianos - a quienes el club le agradece eternamente- ya se han subscripto a esta campaña, aunque la misma se encuentra abierta para que la comunidad en general pueda sumarse y ayudar a la institución.

Es de recordar que en dicha institución más de 250 niñas y niños hacen actividad deportiva por lo que quien pueda dar una mano al club, bienvenido. Los interesados pueden comunicarse al celular 154575050 o al facebook: san martin de junin.

Sebastián Chaine vuelve a Lanús

El pivot jugará Torneo Federal para Lanús esta temporada. Vuelve al club donde ascendió a la Liga Nacional en 2008. Viene de jugar en Temperley, por la Liga Argentina.

Si bien tuvo muchas ofertas para jugar en el TNA (Gimnasia LP, la más firme), el ex Ciclista priorizó la familia y quiso seguir jugando por la zona, según le comentó a Pick And Roll.

El granate estuvo cerca del ascenso en la pasada temporada y se rumoreó que podía llegar a ser invitado por la ADC para jugar Liga Argentina, pero esto no ocurrió y buscará ganar el campeonato este año así puede lograr el tan ansiado ascenso.

River quiere ser protagonista

River Plate se quedó con la espina en su última campaña del Torneo Federal. Después de conseguir la segunda posición en la División Metropolitana y de superar tres reñidas series de playoffs, le tocó enfrentarse al invencible Racing de Chivilcoy (campeón invicto de la competencia, con 37 triunfos seguidos) en las semifinales.

El Millonario se quedó en la puerta del ascenso y por eso ya se arma pensando en la edición 2018/19, en un mercado donde comienzan a aparecer los primeros nombres importantes. El equipo que será dirigido por Hector Santín mantendrá a varios referentes de la temporada pasada, como Gianluca y Maximiliano Pellegrino o Leonel Rodríguez. Tienen cerrada, además, las llegadas de Mariano Piaggio desde Los Indios de Moreno e Ignacio Bastián desde Huracán de San Justo.

Con el objetivo de lograr el ascenso a la segunda división nacional, River confirmó dos refuerzos. Uno es Juan Ignacio Bruno, pivot de 32 años y 1,98 metros, con una amplia trayectoria en categorías del ascenso con la camiseta de Unión Vecinal. Bruno, quien fue máximo rebotero de la competición en dos temporadas y fue referente de su equipo en los dos canastos, supo ser capitán de la selección mayor de La Plata en el 2017.

Además, se aseguraron el fichaje de Gabriel Cejas, perimetral oriundo de Berisso de 1,93 metros y 31 años. Cejas defendió los colores de Villa San Carlos y de Estudiantes de La Plata, en donde fue capitán y goleador del plantel durante las últimas dos campañas del Torneo Federal.