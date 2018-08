Deportivo Baigorrita arrancó con minibásquetbol

Este sábado se disputó la segunda fecha de las revanchas del campeonato local. El único adelanto fue Ciclista y Argentino, que jugaron el viernes por la tarde.

La novedad fue el debut de Deportivo Baigorrita con el minibásquetbol, un hecho histórico para este deporte en la vecina localidad.

Además de Junín, hubo partidos en la ciudad de Chacabuco.

Detalle:

Mini

9 de Julio Blanco 0 Vs Los Indios 4

Ciclista 0 Vs Argentino 4

San Martín 3 Vs Linqueño 1

9 de Julio Celeste 2 (58) vs Cavul 2 (54)

Los Indios B 4 Vs Junín 0

Baigorrita 0 vs Porteño 4

U13

Ciclista 42 Vs Argentino 41

San Martín Vs Linqueño (amistoso)

9 de Julio Cel. 79 vs Cavul 39

14º Fecha

(3° revanchas)

Junín Vs 9 de Julio Blanco

9 de Julio Celeste Vs Los Indios B

Linqueño Vs Cavul

Sarmiento/Baigorrita Vs San Martín

Argentino Vs Porteño

Los Indios Vs Ciclista

15º Fecha

(4° revanchas)

9 de Julio Blanco Vs Ciclista

Porteño Vs Los Indios

San Martín Vs Argentino

Cavul Vs Sarmiento/Baigorrita

Los Indios B Vs Linqueño

Junín Vs 9 de Julio Celeste