Ciclista Juninense está en condiciones de jugar

Hay buenas noticias para Ciclista Juninense. Según pudo averiguar DEMOCRACIA, desde la ADC dan por hecho que el conjunto verdirrojo participará de la próxima Liga Argentina, ya que "mostró un gran avance y predisposición para pagar las deudas", además de reconocer que es un club histórico en la categoría. Miguel Had y "la vieja guardia" que lo acompaña le está poniendo el pecho a la situación buscando nuevos sponsors y ya mandó todos los papeles correspondientes para jugar la próxima temporada en la segunda categoría.

¿Habrá final feliz con Bogliacino?

Ciclista estaba dudando en las negociaciones con Bogliacino, porque se barajaba la posibilidad de que se baje una publicidad muy importante para el club. Así y todo, la nueva directiva quiere contar sí o sí con el ex entrenador de La Unión de Colón y éste se encuentra con muchas ganas de venir al Coliseo. Veremos si el tema económico es un impedimento para su llegada.

Zárate, a la espera

Facundo Zárate se comunicó con Pick And Roll y manifestó que si bien hubo contactos breves, aún no recibió nada en concreto de Argentino y tampoco de Ciclista. El base viene de jugar en Platense la temporada anterior, en la Liga Argentina. La dirigencia turca no descarta jugar con Gastón García como base titular, ya que tuvo muy buenos rendimientos.

Negocian con Sarmiento

Un allegado al club Ciclista, le confió a DEMOCRACIA que se encuentran negociando con el Club Sarmiento para llegar un acuerdo con Franco Lombardi, ya que el verdirrojo lo quiere como una de las fichas U23 para la Liga Argentina. El alero también sonó en el Turco, pero tiene muchas ganas de jugar en el club de la avenida San Martín.

Guaita en Hindú

Hindú Club acaba de confirmar lo que ya anticipamos. Una brillante contratación al plantel que defenderá sus colores en la Liga Argentina de Básquet. Se trata de Diego Guaita que viene de jugar la temporada anterior en la LNB con Peñarol de Mar del Plata.

La flamante incorporación nació en General Roca, Río Negro, es ala pivote y mide 2,04. Jugador con muy buenas condiciones técnicas, buen defensor, reboteador y además con buena mano en los lanzamientos de media y larga distancia.

Guaita debutó en la LNB vistiendo la casaca del Deportivo Roca y fue campeón con Boca Juniors en la temporada 2003/4. Luego tuvo un paso por el básquetbol europeo consiguiendo con el Burgos de España el título de la LEB 2 de la temporada 2005/6. También formó parte de los seleccionados argentinos juveniles, obteniendo la medalla de bronce en el mundial sub 21 en el año 2001. Su extensa carrera lo muestra con buenos sucesos en clubes como Ciclista Olímpico, Lanús, Atenas de Córdoba, Obras Sanitarias, Gimnasia Indalo y por último Peñarol de Mar del Plata. Con el tricampeón de la LNB y en la temporada 2017/18 promedió 17,2 minutos por partido, 51,3% en dobles, 43,8% en triples y 83,3% en simples.

Sus primeras impresiones fueron: “Hindú tiene una propuesta deportiva muy interesante y eso me convenció a incorporarme a la institución. No tengo dudas de que se está armando un grupo para pelear cosas importantes y eso es más que motivante para cualquier jugador.”

“Vengo al club para formar un lindo grupo y para ganar todo lo que nos propongamos.” Manifestó el rionegrino ex Peñarol quien se pondrá a las órdenes del Tulo Rivero y Santiago Turri el próximo lunes 27 para iniciar la pretemporada.

Venezolano en Viedma

El Deportivo Viedma oficializó la llegada del base venezolano Edwin Mijares de cara a la temporada 2018/2019 de La Liga Argentina de Básquet. Se suma a las confirmaciones de Sebastián Mignani, Lucas González, Maximiliano Tabieres, Matías Eidintas y Ayan Carvalho.

El extranjero, de 25 años y 1,85 mts de estatura, cuenta con amplia trayectoria en Latinoamérica y es parte de la selección nacional de su país.

Resta aún definir quién será el acompañante en la base del equipo. La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan para cerrar otro nombre.

De esta forma, el conjunto conducido por José Luis Pisani va tomando forma y suma un foráneo con experiencia en varias ligas. "Es un base joven, con experiencia y un gran presente en la Liga de Venezuela y su selección", remarcó el entrenador.

El coach aseguró que Mijares "juega con mucho corazón, le da vértigo a las ofensivas con una velocidad de ejecución alta y gran poder de definiciones en los ataques rápidos" y además "siente defender duro y en cancha entera".

"Estamos muy contento con su llegada. Desde el primer día que nos pusimos en contacto para trabajar con él nos demostró sus ganas de competir y crecer como jugador", subrayó.