Facundo Zárate gana terreno en el Turco

Argentino se sigue moviendo de cara a la Liga Nacional 2017/2018 y a las confirmaciones de Jonatan Slider, Leo Tortonesi, Guido Mariani y Gastón García, le quiere sumar al base titular.

Todos los caminos apuntaron a Pablo Bruna, pero no llegaron a un acuerdo económico y deben buscar un plan B. El elegido es Facundo Zárate, quien ya jugó en el Turco y quedó con buena relación con la dirigencia. Ciclista también lo estuvo contactando, pero el jugador le da prioridad a jugar en la máxima categoría.

Guaita en Hindú

Finalmente Diego Guaita jugará en Hindú. Recibió llamadas del Turco, pero el equipo chaqueño, apoyado por el gobierno, armó un grupo para ascender y gastó mucho dinero.

Arranca Peñarol

Peñarol comenzará la pretemporada el viernes por la mañana en el microestadio Domingo Robles, con miras a su participación en la temporada 2018/2019 de la Liga Nacional de Básquetbol. Ya están en venta los abonos.

Todos los jugadores del plantel, con excepción de Juan Ignacio Marcos y el extranjero Du´Vaughn Maxwell, estarán a disposición del entrenador Leonardo Gutiérrez para entrenar en doble turno.

Quienes comenzarán con los trabajos serán Nicolás Lauría, Bruno Barovero, Lucas Arn, Alejandro Alloatti, Nicolás Gianella, Damián Tintorelli, Tomás Monacchi, Lucas Gorosterrazú, Joaquín Valinotti, Nicolás Franco y Juan Martín. Marcos se sumará el sábado luego de haber participado como sparring de los entrenamientos de la Selección Mayor en Capital Federal.

Abonos

Con muy buen ritmo comenzó la venta de abonos y seguirá de lunes a viernes de 17 a 20 en el primer piso de la sede ubicada en Garay 2524. Los hinchas pueden conseguirlos pagando en efectivo o con tarjeta de crédito. En cuanto a los precios para los socios, serán los siguientes: Cabecera($2760 en efectivo, $2985 en 3 cuotas, $3168 en 6 y $3492 en 10); Cabecera Numerada ($3150 en efectivo, 3407 en 3 cuotas, $3615 en 6 y $3986 en 10); Lateral ($3375 en efectivo, 3650 en 3 cuotas, $3873 en 6 y $4270 en 10); Corralito ($4600 en efectivo, 4975 en 3 cuotas, $5279 en 6 y $5820 en 10) y Rebatibles ($6500 en efectivo, $7030 en 3 cuotas, $7460 en 6 y $8224 en 10).

Para los no socios, los valores serán los siguientes: Cabecera ($3450 en efectivo, $3732 en 3 cuotas, $3960 en 6 y $4365 en 10); Cabecera Numerada ($3900 en efectivo, $4218 en 3 cuotas, $4476 en 6 y $4935 en 10; Lateral ($4300 en efectivo, $4651 en 3 cuotas, $4935 en 6 y $5441 en 10). Corralito ($5400 en efectivo, $5841 en 3 cuotas, $6198 en 6 y $6833 en 10) y Rebatibles ($7800 en efectivo, $8436 en 3 cuotas, $8952 en 6 y $9869 en 10).

Ex Argentino en Comu

El equipo de Mercedes concretó el fichaje de un alero de enorme jerarquía, quien en la última temporada fue importante para Quimsa y pasó por Argentino de Junín.

La dirigencia de Comunicaciones confirmó en las últimas horas lo que era un secreto a voces, la contratación del Ex Quimsa Novar Gadson que formará parte del plantel que ya está trabajando con vistas a la nueva temporada de la Liga Nacional.

El alero nacido en Philadelphia (Estados Unidos) el 17 de diciembre 1989 y de 2.01 de estatura, tuvo su paso en la temporada anterior en la fusión santiagueña donde promedió durante la competencia 12.9 en puntos, 4.0 rebotes y 2.4 asistencias en 32 partidos jugados.

En el básquetbol nacional pasó también por Argentino de Junín en la temporada 16/17 donde jugó 57 partidos, con una media de 16,1 puntos, 4,9 rebotes y 2,3 asistencias. Antes tuvo su paso por clubes de Hungría, Lituania, Corea del Sur y Líbano.

San Lorenzo

San Lorenzo inicia su gira en Bahamas

El actual tricampeón de nuestra liga comenzará su pretemporada pensando en las distintas competencias que afrontará, tanto en Argentina como a nivel internacional. Dentro de un mes, deberá disputar la final intercontinental contra el campeón de la FIBA Champions League, AEK Atenas, y el Súper 20, donde buscará revancha después de quedar eliminado en la edición 2017.

A partir de las 22:30 horas viajará a Nassau, capital de Bahamas, para afrontar dos compromisos internacionales en el Atlantis Imperial Arena. En primera medida, el jueves se enfrentará a los Kentucky Wildcats, prestigioso equipo universitario estadounidense dirigido por John Calipari, para después disputar otro amistoso el viernes frente al KK Mega Bemax, conjunto serbio que compite en su torneo nacional y en la Liga Adriática. Estos partidos, ambos a las 20 horas de nuestro país, tendrán la particularidad de jugarse con las reglas correspondientes a la NCAA (dos tiempos de 20 minutos, reloj de posesión de 30 segundos, línea de triples a 6,25 metros).

Para los dos juegos de pretemporada, el entrenador Gonzalo García contará con el plantel completo: Nicolás Aguirre, José Vildoza, Donald Sims, Dar Tucker, Máximo Fjellerup, Marcos Mata, Tyrone Curnell, Mathias Calfani, Eric Dawson, Jerome Meyinsse y los juveniles Christian Bihurriet, Juan Hierrezuelo, Matías Morera y Cristian Cardo. En caso de que sea televisado, será por una señal alternativa de la cadena ESPN.

Ameghino sumó a Andrés Duval

El escolta tirador Andrés Duval firmó su llegada al Club Florentino Ameghino para la próxima Liga Argentina y de esta manera el entrenador Pablo Castro ya tiene el plantel completo. El cordobés formado en las inferiores de Hindú Club de Córdoba es la ficha U23 que faltaba confirmar, por lo que seguirá en el León tras formar parte del equipo que jugó la Liga Nacional 3x3.

Duval regresa al club después de dos temporadas. El alero de 22 años y 1,91 mts fue parte del título de Ameghino en la Liga Cordobesa y también estuvo en el plantel que disputó la primera temporada en el Torneo Federal.

Posteriormente, emigró a Central San Javier para jugar la tercera categoría del básquet argentino, y luego vistió la camiseta de Parque Sur en la Liga Argentina.

“Me acuerdo que cuando me fui dije que iba a volver, por eso estoy muy feliz. Después de Hindú, Ameghino fue mi segunda casa, donde me tuve muchas alegrías como el ascenso al Federal y mi primer torneo en esa categoría”, resaltó Andrés.

“En su momento me fui para seguir mejorando mi juego, para madurar, y siento que vuelvo como un jugador distinto, con una cabeza más fuerte”, consideró el tirador.

A su vez, dijo que “he crecido no solo desde lo ofensivo, sino también en lo defensivo, y estoy muy feliz de volver al club del cual estoy muy agradecido”.

A Ameghino llegó por primera vez con 18 años. Fue parte de planteles campeones de títulos locales y provinciales. “De a poco fui conociendo, empecé a querer al club, y me fui adaptando en lo que había sido mi primera experiencia fuera de Córdoba”, afirmó.

Sobre su primera experiencia fuera del León, en San Javier, confió que “me ayudó a madurar mucho porque estuve más lejos de mi casa todavía, sin ver a mi familia y amigos por mucho tiempo, lo que me ayudó a pensar como un jugador profesional, y sabía que tenía que hacer las cosas bien para el día de mañana ser jugador profesional, que es lo que quería”.