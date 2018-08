Hablaron Tortonesi y Trebucq

Las flamantes adquisiciones de Argentino para la Liga Nacional de Básquetbol, Leonardo Tortonesi y Ramiro Trebucq, hicieron declaraciones a la prensa sobre esta nueva experiencia que comenzarán en la temporada 2018-2019.

Tortonesi: "Siempre fue un sueño pisar esa cancha"

"Con respecto a mi llegada, tenía una buena oferta del Torneo Federal , pero en un lugar muy lejos y no me seducía. A Maffei lo tuve el año pasado y cuando dio un paso al costado acá en Pergamino. Además quise buscar otras opciones. Me gusta su forma de entrenar y su de llevar el día a día, es muy frontal, eso me gusta mucho. Me dijo que estaba la posibilidad de sumarme si dejaba de lado lo económico y ni lo dude.

Argentino es un Club del cual conozco mucho por Mateo Bolívar, que es íntimo amigo mío y siempre fue un sueño pisar esa cancha".

"En cuanto a mí me considero un jugador aguerrido en lo defensivo y buscando mis opciones en ataque, pero siempre al servicio del equipo".

"Mis expectativas son conocer este nuevo nivel para mí, poner mucho sacrificio y explotar todo el tiempo que tenga entrenando, para tratar de sumar minutos y poder disfrutar esta experiencia al máximo. Y obviamente dejar todo lo que tenga para estar a la altura de las circunstancias, y obviamente demostrarlo".

Ramiro Trebucq

¿Cómo se dio tu llegada al Club? "Siendo sincero, lo dejé en manos de mi representante. Tenemos un vínculo muy bueno y de mucha confianza y al llegar a mi casa después de que terminé en Corrientes, hablamos y le dije "dejo todo en tus manos, encargate de todo vos,".

Me contó que había ofertas y nada más. El viernes pasado, yo paseando con mis sobrinas en Olavarría, me llama por teléfono y me dice "ya te conseguí un club, tenés que dar el ok", y ahí me dijo que Argentino quería que jugara para ellos. No había terminado de decirme que enseguida le dije sí, de una. Es una tremenda oportunidad que no me veía llegar, el poder estar en un equipo de Liga tan cerca de mi casa.

Así que muy feliz, con muchas ganas de arrancar y de poder aportar lo mejor para el Club.

Seguro en los próximos días el entrenador Daniel Maffei nos informará del comienzo de la pretemporada y viajar a Junín unos días antes para instalarme en esa ciudad.

Estoy muy ilusionado con la temporada que se nos viene".

Semana clave en Concordia

Estudiantes de Concordia estará buscando esta semana poder definir prácticamente todo su plantel si llega a concretar la firmas de los acuerdos ya cerrados.

En principio hay tres acuerdos cerrados que están esperando su firma que se han demorado por distintas razones. El pivote Martín Leiva ultima detalles para darle la firma al contrato del acuerdo que ya tiene cerrado con la institución. Así el seis veces campeón de Liga Nacional, campeón de Copa Argentina 2010 y 6 campeonatos ganados de manera internacional (3 sudamericanos, dos Liga de las Américas y una Interliga) llegará por primera vez a vestir la casaca de Estudiantes.

Otro jugador que deberá cerrar su contrato esta semana es el ala pivote Gonzalo Torres, quien en el esquema del entrenador Eduardo “Chiche” Japez será el único interno de relevo del equipo, viniendo detrás del 4 y el 5 del equipo. Por altura, talento y proyección, Estudiantes apuesta mucho a esta ficha.

Finalmente también se espera cerrar el preacuerdo con Pedro Chourio. Un joven escolta venezolano que jugó en su última temporada en Trotamundos de Carabobo, y se alzó con el galardón “Jugador Defensivo del Año 2018” por la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

Se lo conoce como “La Roca”, tiene 28 años (13 de marzo de 1990), mide 1.86 metros y tuvo 2.7 robos en los 16 encuentros que disputó. Otro dato interesante, es que Chourio culminó como líder en el apartado de tiros libres con una efectividad de 94.3%. Sus números ofensivos fueron 9.8 pts (50% en dobles y 30% en triples), 5.8 rebotes y 1.9 asistencias.

Finalmente de concretarse positivamente estas tres fichas, como todo está previsto, a Estudiantes solo le faltarían dos fichas más para jugar con siete fichas mayores. En el puesto del alero la dirigencia busca en el mercado internacional para cerrar un foráneo con gol que acompañe a Chourio.

Mientras que para el ala pivote que supla la salida de Jasiel Rivero, los esfuerzos están concentrados en un ala pivote internacional venezolano cuyas tratativas recién comenzaron. Por última también esta semana la dirigencia se juntará con el agente de Mateo Bolívar para tratar de cerrar la desvinculación del plantel (tiene un año más de contrato) y quede como jugador libre.

De tal modo el equipo de Estudiantes hasta el momento para la próxima temporada 18/19 es el siguiente:

Bases: Leandro Vildoza – Álvaro Merlo (U23) - Matías Aluchon (juvenil)

Escoltas: Eduardo Gamboa - Federico Grun (U23)

Aleros: Pedro Chourio

Ala pivote: Gonzalo Torres - Ramiro Ratero (juvenil)

Pivote: Martín Leiva - Adrián Espinoza (U23)

DT: Eduardo Japez

Asistente: Facundo Epeloa.