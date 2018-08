Gamazzo: "En Atenas queremos pelear cosas importantes"

Joaquín Gamazzo arregló en Atenas de Patagones y en diálogo con Pick And Roll, manifestó que desea "pelear cosas importantes con el club". Con respecto a su salida de Estudiantes, comentó. "Era mucho el tiempo de espera y las cosas se habían complicado"

Gamazo, de 1.98 metros de estatura, es formado en Argentino de Junín, donde estuvo hasta el 2012, para luego pasar a San Martín de Junín (Torneo Federal), Unión de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro y Estudiantes (Olavarría), entre otros.

Sensaciones

"Tengo las mejores sensaciones porque los chicos que conozco que han jugado en Atenas me han hablado bárbaro de la gente y como vive el basquet. Llego muy contento, con ganas de demostrar y dar el máximo para el club. Sé que nos tratan muy bien a los jugadores"

Expectativas

"Las expectativas personales siempre son superarme como jugador, agregarle cosas a mi juego y potenciar lo bien que hago. Eso se logra trabajando duro. En cuanto a lo colectivo, lo que espero es agarrar química rápidamente. En Atenas queremos pelear cosas importantes. Pero primero hay que formar una identidad"

Cómo lo convencieron

"Hace 2 años que le consultan a Gusavo Monella por mí y eso pesa. Por algunas razones antes no se dio. Este año me convenció que iban a armar algo interesante y sobre todo con buena gente, me terminó de cerrar eso"

Otra vez dupla con Domínguez

"Con Emi me siento muy cómodo dentro y fuera de la cancha. Hemos tenido un excelente año en Estudiantes y espero repetirlo. Queremos darle a Atenas cosas positivas"

Su salida del Bataraz

"Estudiantes fue uno de los mejores clubes donde he jugado, conocí gente que hoy es muy importante para mí. Le di prioridad a Estudiantes, pero era mucho el tiempo de espera y las cosas se habían complicado"



Mensaje al hincha de Atenas

"Simplemente agradecerles por confiar en mí, espero dar lo mejor. Ya me tocó enfrentarlos varias veces y me alegra mucho tenerlos a favor ahora. Defenderé la camiseta con muchas ganas y sacrificio".

Zuvich al Lobo Platense

Gimnasia de La Plata confirmó su segundo interno y su quinto jugador mayor. Se reforzó con Agustín Zuvich, ala nacido en Argentina pero criado en Uruguay que proviene del Hebraica Macabi.

Gimnasia continúa dando pasos con el objetivo de mejorar su rendimiento de la temporada pasada, donde fue colista de la Conferencia Sur, y ya comienza a redondear el plantel que lo representará en la 2018/2019. Apostó por Mauro Tartaglia como entrenador, después de haber sido asistente todas las campañas desde la vuelta del Lobo al profesionalismo. También cerró a Juan Manuel Budiño como asistente y sólo le resta una ficha mayor para completar el equipo.

La última incorporación de los platenses es el ala Agustín Zuvich, próximo a cumplir 23 años y de dos metros de altura. Zuvich juega profesionalmente en el Hebraica Macabi desde el 2013 y cosechó dos títulos de la Liga Uruguaya de Básquet. Si bien vistió la camiseta de Nacional y Cordón, la última temporada regresó a Hebraica para alcanzar la final del campeonato e incluso disputar la Liga de las Américas, donde jugó los tres partidos de la fase de grupos con promedios de 3 puntos y 4,7 rebotes por juego.

De esta forma, Zuvich es la segunda incorporación en el poste bajo de Gimnasia, después de la llegada de Alejandro Arca proveniente de Central Entrerriano de Gualeguaychú. Además, ficharon a Matías Cuello, con pasado reciente en Ameghino, y a Nicolás Remolina, base U23 que jugó en Central Español de Plottier. En el perímetro, el Lobo tiene todo cerrado después de renovar a Leo La Bella, Juan Pablo Lancieri (U23) y Matías Sesto, junto a los juveniles que clasificaron al Argentino de Clubes.