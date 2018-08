"Aún estamos lejos", afirmó Bruna

Argentino quiere seguir delineando su equipo para la Liga A 2018-2019. En la edición de ayer de Democracia, comentamos el rumor de que Pablo Bruna era buscado por el Turco y es cierto. Pero aún no llegaron a un acuerdo. El base tiene una extensa trayectoria, donde se destaca el ascenso que logró con Instituto de Córdoba y buenos rendimientos en Salta Basket y Huracán de Trelew. Viene de jugar en Platense, la Liga Argentina, siendo uno de los pilares del equipo que llegó a las finales de la zona sur.

"Aún estamos lejos"

Pablo Bruna le comentó a Pick and Roll que "es cierto, se han comunicado del club Argentino conmigo, pero aún estamos lejos. Le dije a mi agente que me avise cualquier avance en la negociación, pero eso no ha sucedido por el momento". Los dirigentes turcos tendrán que moverse con inteligencia este fin de semana.

El Loro quiere 3 extranjeros

Según pudo averiguar Democracia, el nuevo entrenador Daniel Maffei quiere en su plantilla 3 jugadores extranjeros, pero al mismo tiempo reconoció las dificultades económicas que atraviesa la institución y la directiva está tratando de convencerlo para jugar con un solo foráneo el súper 20 y hacer el esfuerzo en la Liga Nacional.

Quieren a Guaita

Ayer, Argentino preguntó por Diego Guaita, pero el pivot tendría todo acordado con Hindú de Resistencia para jugar Liga Argentina. Se trata de un jugador con experiencia, es cierto, pero sufrió muchas lesiones las últimas temporadas.

Anthony Smith se muda a Corrientes

El Club de Regatas Corrientes continúa armándose para su nueva versión para la temporada 2018/2019 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB); que tendrá al tucumano Lucas Victoriano al frente del plantel.

Tras una excelente temporada 2017/2018, tanto en el campo nacional como internacional, se suma al “Fantasma” el alero estadounidense, Anthony Smith; con contrato por un año con la institución.

Anthony Smith llega de Estudiantes de Concordia, en donde fue dirigido por Victoriano, logrando el subcampeonato en la Liga Sudamericana 2017, el cuarto puesto en la Liga de las Américas 2018, para luego acceder a los playoffs de la Liga Nacional.

El alero nació un 4 de octubre de 1986 en Plano, Texas (Estados Unidos) y tiene 1.96 metros de altura; y una vasta recorrida por el básquet universitario, como así también europeo.

El alero viene de jugar 42 partidos en la temporada pasada de la LNB, en los cuales promedió 13,8 puntos; con un 52.6% en simples, 56.6% en dobles, y 32.2% en triples; además de 2.5 asistencias y 5.1 rebotes en 31.7 minutos de promedio por juego.

Anthony Smith se suma entonces a Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan Pablo Corbalán (Sub 23), Juan Pablo Arengo (Sub 23), Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi.

Al final, sigue Quinteros

La camiseta “Fantasma” número 13 con el nombre Quinteros en niños, adolescentes y adultos, es una marca registrada en el Club de Regatas Corrientes. Y en la temporada 2018/2019 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) no será la excepción.

Es que el capitán colonense, Paolo Quinteros, referente indiscutido de Regatas Corrientes a fuerza de jerarquía, jugará su octava temporada consecutiva en el club regatense, en un hecho inédito para la institución.

“Para mí es un orgullo, un honor, que tanta gente, especialmente los niños, tengan la 13 con mi apellido. Creo que se sienten identificados como jugador, pero también como persona. Seguramente ven un ejemplo en mí”, dijo Paolo Quinteros.

“Yo también estoy identificado con el Club, con la Ciudad, con la gente. Soy un regatense más, no por nada sigo”, siguió comentando el máximo goleador de la institución regatense, al confirmar su continuidad en Regatas.

“Estoy muy contento y agradecido por el esfuerzo de la dirigencia. Jamás, cuando comencé a jugar en Regatas, pensé en que iba a seguir ocho temporadas consecutivas. La verdad, increíble, pero reitero totalmente identificado con el Club”, remarcó.

Respecto a las expectativas para la próxima temporada, Quinteros señaló que “siempre las mejores. Vamos a buscar ser un equipo competitivo para dejar a Regatas lo más alto posible, como su historia lo exige”.

“Ahora hay que terminar el armado del equipo, y empezar a trabajar con Lucas (por Victoriano), conocerlo, que nos conozca, pero sinceramente muy ilusionado. Sólo esperar que el factor suerte, especialmente en el tema de las lesiones, nos acompañe”, finalizó.