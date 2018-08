Guillermo Bogliacino: "Sería un placer para mí dirigir en Ciclista Juninense"

Ciclista Juninense se quiere armar bien para la próxima temporada de Liga Argentina. Si bien no se realizó aún la última asamblea para definir autoridades, es cuestión de tiempo que se resuelva. Los encargados del basquet, con Miguel Had y Gustavo Villafañe a la cabeza, le apuntaron los cañones a Guillermo Bogliacino para ser el entrenador. El de Río Negro, dirigió a Deportivo Viedma, Atenas Patagones y La Unión de Colón, con buenos resultados.

"Sería un placer"

Guillermo Bogliacino dialogó con los medios nacionales y comentó que "sería un placer para mí dirigir Ciclista, porque es un club con historia y que demuestra mucha pasión. Ojalá se dé, aún no hablamos los detalles finales porque no se han comunicado con mi agente, pero te repito, me pondría muy contento llegar al Club Ciclista"

Plantel

El sueño de los nuevos directivos es conseguir jugadores identificados con la institución, por eso tuvieron intentos fallidos con Sebastián Pícton (arregló en Villa San Martín), Federico Fernández (será asistente en Ferro) y Damián Palacios (acordó con Independiente de Santiago). Aún esperan la respuesta de Facundo Zárate y al ser los dueños del pase de Maximiliano Tamburini, están tratando de convencerlo para que siga, ya que tenía todo arreglado con Ameghino de Villa María para continuar su carrera allí.

¿Refuerzo proveniente del Verde?

Un allegado al Club Ciclista, le informó a Democracia que el verdirrojo está muy interesado en el escolta que jugó en Sarmiento la temporada pasada, Franco Lombardi. El joven de 20 años viene de jugar el Provincial de Primera División con la selección de Chivilcoy. Además, Bahía Basket mostró interés por Tobías Franchella, pero Ciclista quiere retenerlo sí o sí. Se define este fin de semana.