Jonatan Slider: "Es un orgullo que hayan confiado en mí"

La primera incorporación de Argentino, como refuerzo, dialogó anoche con Democracia y dijo: "Empecé a jugar al básquetbol en Argentino de Pergamino, a los 4 años, hasta los 14 que me reclutó Boca Juniors. Ahí arrancó prácticamente mi carrera.

Mi primera llegada a Argentino fue en el año 2008 donde yo venía de jugar la Liga Nacional "B" y fue la primera temporada de TNA acá. Todavía se jugaba en la Cúpula. Fue una linda temporada con Pablo Espinoza, Federico Aguerre, Selem Safar, Leonardo Peralta, Santiago Scala, un equipo bárbaro.

Luego me fui a Rosario Central, posteriormente jugué el TNA con Asociación Italiana, volví a Argentino que fue el año donde ascendimos nuevamente.

Después me llevó Libertad de Sunchales, Estudiantes de Concordia, Peñarol de Mar del Plata. La verdad que pasé por clubes hermosos, grandes ciudades, hasta volver a Argentino.

A este acuerdo se llegó una vez que Argentino supo que tenía que jugar la Liga. Ahí se contactaron con mi representante y nos pusimos rápidamente de acuerdo. Es un orgullo que hayan confiado en mí para este nuevo plantel y estoy muy feliz de volver a vestir la camiseta de Argentino.

Las expectativas son las mejores. Ojalá se pueda formar el mejor equipo de acuerdo al presupuesto que tenga el club para poder empezar a entrenar y adaptarse rápidamente a la filosofía del entrenador.

En lo personal ojalá pueda tener una buena temporada y ayudar a Argentino en todo lo que pueda", concluyó.