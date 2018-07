El presidente confirmó que aún existen otros 4 candidatos para dirigir al Turco

Muchos medios nacionales dieron por sentado que Alejandro "Cholo" Vázquez ya era el técnico de Argentino de Junín para la próxima temporada, pero tal cual lo contó Democracia, sólo hubo charlas y reuniones que no pasaron a mayores. El presidente Germán Lambrisca se comunicó con la radio de Pick And Roll y manifestó que no contrató a ningún técnico y que todavía está analizando 4 posibilidades para reemplazar a Japez.

Otros candidatos

Desde el entorno de la dirigencia turca, nos informaron que otro de los candidatos para reemplazar a Japez es Maximiliano Seigorman, quien tuviera experiencia en la LNB como técnico de Instituto de Córdoba. Actualmente es uno de los técnicos más destacados de las selecciones formativas argentinas.

Actualidad verdirroja

Ante la negativa respuesta de Federico Fernández, Ciclista sigue inquieto tratando de formar el plantel que lo va a representar en la Liga Argentina 2018/2019. Seguramente esta semana se defina el presidente y el resto de la comisión, aunque se sabe que van a estar presentes nombres rutilantes y de la "vieja guardia" como Miguel Had, Gustavo Villafañe y Rubén Toscanini. Según pudo averiguar Democracia, la cúpula dirigencial tenía pensado armar un equipo que esté mas identificado con el club, con respecto al año pasado. Por eso fueron tentados Sebastián Pícton (al cierre de esta edición arregló en Villa San Martín, de Chaco) y Facundo Zárate (campeón en el 2014), quien enviaba la respuesta esta semana.

Osores, nuevo fichaje de Echagüe

El alero cuenta con dos ascensos a la máxima categoría, con Progresista de Villa Ángela y Estudiantes de Concordia. Viene de jugar en Mitre de Tucumán en muy buen nivel.

Osores tiene 31 años, es alero, mide 1,94, viene de jugar las últimas temporadas en Asociación Mitre de Tucumán.

En la 2017/2018 jugó 34 partidos con promedios de 32,4 minutos, 15,7 puntos, 4,9 rebotes y 14,2 de valoración. Sus porcentajes de campo fueron 52% en dobles, 43% en triples (2,5 por partido), 76% en libres.

Sus puntos más altos en el TNA, fueron los campeonatos obtenidos en Unión Progresista de Villa Ángela y Estudiantes de Concordia, consiguiendo el ascenso a la Liga Nacional.

En esas temporadas jugó series de play off frente a Echagüe.

Además jugó TNA en Tucumán BB, La Unión de Colón, y Asociación Mitre, siempre como titular y con actuaciones destacadas. También jugó Liga B y Torneo Federal en Anzorena de Mendoza, Central Córdoba de Tucumán y Tucumán BB.

Pablo Osores integró las selecciones de Tucumán en varios campeonatos argentinos, siendo bicampeón en mayores en 2015 en Tucumán y en 2016 en Firmat.

Echagüe ya confirmó a Daniel Beltramo como entrenador principal, Juan Gastaldo como asistente y Edgardo Aldao como preparador físico. Y en su plantilla de jugadores ya confirmó a Eugenio Zustovich (cuarta temporada en Echagüe), Franco Barroso (tercera temporada), Facundo Toia (llega desde Norte de Armstrong).

Gaynor en Villa María

Ameghino se sigue armando bien para jugar la Liga Argentina y anoche contrató los servicios del experimentado alero Mateo Gaynor. El oriundo de Santiago de Areco, de 28 años, tuvo como último paso Echague de Paraná. Se suma a Abel Aristimuño, Juan Abeiro, Manuel García, Sergio Rupil, Estefano Simondi y Cristian Zenclussen, fichas confirmadas para el plantel que dirigirá Pablo Castro.

Su trayectoria registra pasos por el Benetton Treviso de la Serie A italiana, luego fue cedido a préstamo a España a la LEB Plata (disputó 29 partidos).

Ya en nuestro país, jugó Liga Nacional en Weber Estudiantes de Bahía Blanca (4 temporadas) y Quimsa, totalizando 87 partidos en A.

En la Liga Argentina, fue parte de San Lorenzo de Chivilcoy, Sport Club de Cañada de Gómez, La Unión de Colón, Deportivo Viedma y Echagüe de Paraná. La pasada temporada no pudo concluirla por una lesión de la cual debió ser operado, cuando venía promediando 14,8 puntos y 4,4 rebotes.

En categorías formativas integró la Selección Argentina U16, U18 y U19, jugando un Fiba Américas y un Mundial Juvenil, lo que lo convirtió en ese momento en un importante proyecto del básquet argentino.

