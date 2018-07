El juninense Facundo Corvalán integra la U-21 para el Sudamericano de Salta

La Selección Argentina U-21 de básquetbol, equipo dirigido por Silvio Santander, ya tiene plantel definido para afrontar la primera edición del Sudamericano de la categoría, que se disputará en Salta del 30 de julio al 5 de agosto y que contará con la participación de seis selecciones: Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú, además del albiceleste local.

Los jugadores, entre ellos el juninense Facundo Corvalán, estuvieron entrenando desde el pasado lunes en las instalaciones de CeNARD y mañana sábado por la tarde se instalará en la capital salteña, para realizar sus últimas prácticas antes del debut con Perú (lunes a las 21), alojándose en el Hotel Victoria.

“Decidimos conformar un grupo de jugadores que continúan con su desarrollo, en una categoría puente entre las formativas y la mayor; buscamos tener una buena experiencia”, manifestó Santander, quien tendrá su segunda experiencia a cargo de una selección formativa, después del Mundial U-17, en 2014.

El formato de disputa enfrentará a todos contra todos, con una jornada libre en el medio (2/8) y la definición el día 5. El torneo tendrá streaming en vivo y estadísticas oficiales, que se podrán seguir en este mismo sitio.

Integran el plantel estos jugadores:

Bases: El juninense Facundo Corvalán (Bahía Basket) y Lautaro Lapez (Baskonia).

Escoltas: Maxi Fjellerup, Santiago Vaulet (ambos de Bahía Basket) y Matías Solanas (San Martín de Corrientes).

Aleros: Leonardo Lema (Atenas) y Ayan Carvalho (sin club).

Ala pivotes: Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia); Enzo Rupcic (Instituto de Córdoba) y Tomás Chapero (Bahía Basket).

Pivotes: Lautaro Berra (Obras Sanitarias) y Andrés Germano (Boca).

D.T.: Silvio Santander. Asistentes: Maximiliano Seigorman y Diego Lifschitz. Preparador físico: Ezequiel Lavayén.

La programación

El fixture previsto es el siguiente:

Lunes 30: 16.30, Paraguay vs. Uruguay; 18.45, Brasil vs. Chile y 21, Argentina vs. Perú.

Martes 31: 16.30, Perú vs. Paraguay; 18.45, Uruguay vs. Brasil y 21: Chile vs. Argentina.

Miércoles 1 de agosto: 16.30, Perú vs. Uruguay; 18.45, Paraguay vs. Chile y 21, Argentina vs. Brasil.

jueves 2: El seleccionado de Argentina quedará libre.

Viernes 3: 16.30, Chile vs. Perú; 18.45, Brasil vs. Paraguay y 21, Uruguay vs. Argentina.

Sábado 4: 16.30, Perú vs. Brasil; 18.45, Uruguay vs. Chile y 21, Argentina vs. Paraguay.

Domingo 5: 16.30, 5° vs. 6°; 18.45, 3° vs. 4° y desde las 21, 1° vs. 2°.