Provincia de Buenos Aires venció tras un tiempo suplementario a Corrientes

Buenos Aires le ganó anoche a Corrientes por 97 a 95, en su penúltima presentación de fase en el campeonato argentino de básquetbol 2018, que se disputa en la provincia de Misiones. Arbitraron Gonzalo Delsart (Santa Fe) y Sebastián Vasallo (Chaco) y el juninense Santiago Giraudo no convirtió puntos en el conjunto bonaerense, destacándose que los parciales fueron éstos: 24-18, 21-18, 17-22, 24-28 (86 iguales) y 11-9 en el tiempo extra.

En los primeros movimientos del encuentro, el duelo individual entre Edgardo Torne y Sebastián Chaine fue equilibrado, aunque pudo convertir en mayor medida el mesopotámico.

El capitán de Provincia luego de una efusiva protesta al binomio arbitral fue sustituido y no vería acción hasta el final del período siguiente. La ausencia del pivot que militó en Temperley y Racing Club la última temporada, dejó en soledad a Rasio. La dupla que conforman desde el inicio del torneo es un gran baluarte de su equipo. Curiosamente,

Licha jugó todos los minutos del primer tiempo y midió fuerzas con el ya mencionado “lungo” rival, única referencia en los correntinos.

La precisión que ubicó al equipo de López Ríos en la delantera, persistió en el reinicio.

Una desconcentración grave en la defensa de Buenos Aires generó una avenida desolada sobre la pintura, que aprovecharon con un pase certero para dejar solo bajo de las redes a Zacarías, que encestó y le sacó la falta a S. Giraudo. Provincia tocó fondo, de ahí en más todo sería mejor en su rendimiento: en el meridiano del período la diferencia correntina era de 14 y fue recortada 9. La intensidad de Buenos Aires hizo que por 2´20" su rival no pueda marcar y llegó a estar a un triple por arriba solamente. E. Torne siguió en gran nivel y apareció Germán González con toda su habilidad.

Pero crecía a pasos agigantados la intensidad y el volumen de juego bonaerense.

Cuando la pelota quemaba, las manos calientes del número 10 correntino se sintieron cómodas. Convulsionó a la defensa rival, que perseguía individualmente y no en zona, con sus quiebres de cintura que más de una vez consiguieron dos tiros desde la línea.

Fue la contracara de un equipo que se desinfló y echó por tierra lo que consiguió en el comienzo.Un intercambio de triples mantuvo la expectativa hasta el final y le dio lugar a una seguidilla de tiros desde la línea de libres, en la que estuvo implacable la puntería del equipo del norte, no así la de su contrincante, que apretado por el reloj obtuvo de las manos de su goleador Rasio el empate en la última jugada, lo que obligó a cinco minutos suplementarios.



Definición en un suplementario

El juego de ajedrez había comenzado.

Posesiones largas de ambos conjuntos solapaban la tensión que flotaba en el estadio y la ansiedad por irse ganadores del parqué. Los dirigidos por A. Amarillo aprendieron la lección ante Misiones, su única derrota en el certamen, y mostraron una fervorosa defensa para llevarse una gran victoria; la cual abre la posibilidad de enfrentar a Santa Fe en busca del pase a semifinales, en match que hoy se iniciará a las 19 horas.



Programa para hoy

Hoy jueves se cerrará la fase regular, con esta programación prevista:

Zona "B", en Posadas:

16.30: Formosa vs. Corrientes.

19: Buenos Aires vs. Santa Fe.

21.30; La Pampa vs. Misiones.

Zona "A", en El Dorado:

16.30: Chaco vs. Córdoba.

18.30: Entre Ríos vs. Mendoza.

21 hs.: Neuquén vs. Tucumán