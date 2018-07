Emanuel Ginóbili aún no definió su futuro

Emanuel "Manu" Ginóbili admitió que en un par de semanas definirá cuál será su futuro, pero avisó que no hará ningún partido homenaje: "No les encuentro el sentido", dijo el destacado basquetbolista bahiense.

"El mundo San Antonio" está expectante de lo que decidirá su ídolo, pero nosotros en Argentina también. La decisión no fue la de Griezmann, será la de Manu Ginóbili, pero sin fecha confirmada, sin apuro, cuando él así lo sienta: "Por ahora me considero de vacaciones, en un par de semanas veré si son definitivas o no", avisó el bahiense.

Para tomar semejante decisión, Manu avisó que tiene que estar listo de la cabeza, y que para eso todavía falta: "Psicológicamente hasta que no arranque la temporada no voy a saber si sigo o no", le comentó al programa Metro y Medio.

De todas maneras reconoció que tiene una idea de qué será de su futuro, pero que esperará porque es algo que puede cambiar con el paso del tiempo.

No quiere fiesta de despedida

Además, también se refirió al retiro, por si es lo que decide. "Manu" no cree despedirse con una fiesta, como se frecuenta en muchos deportes, porque no le encuentra el sentido: "No creo que lo haga porque no entiendo los partidos homenaje. No lo siento necesario, ni sé cuál es el objetivo de esos partidos", admitió el argentino.

Pero es Ginóbili, y no puede no decir adiós. Simplemente lo hará a su manera: "Tal vez haría un asado de despedida.

Juntaría a mis amigos y les agradecería todo el apoyo de estos años", tiró. Con el perdón de sus amigos, ojalá ese asado no llegue nunca.

Para #LaDecisión, la que realmente importa, todavía falta...

