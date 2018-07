Cavallín "Nos merecíamos irnos con una victoria del torneo"

El escolta juninense Agustín Cavallín , quien anotó el doble de la victoria ante Mali, habló sobre lo sucedido en el Mundial, sus sensaciones, el final y todo lo que dejó el torneo.

El jugador comentó sobre el cierre del torneo y el rival final "Me parece que nos merecíamos irnos con una victoria de este torneo. No conseguimos el puestos que buscábamos, pero terminar lo más arriba posible era lo que queríamos"

"Sabíamos que se iban a poner duros físicamente, por momentos lo pudimos controlar. Se nos acercaron bastante, no pensamos que se nos podían acercar tanto, pero sobre el final lo supimos cerrar"

El escolta habló de lo sucedido en los juegos del repechaje "Contra China tuvimos un porcentaje muy alto de tiros de afuera. Contra Serbia no funcionó, sabíamos que Serbia iba a ser muy duro, ya lo habíamos enfrentando en los amistosos acá en Santa Fe, y no pudimos ganarle."

El juninense habló del equipo y las sensaciones finales "Más que nada con los chicos que venimos trabajando desde hace mucho. Nosotros nos quedamos concentrados desde el 5 de julio y hay muchos chicos que quedaron afuera. Sinceramente lo hicimos todos."

"Un poco de bronca porque era para clasificar a los cuartos de final. Era nuestro objetivo, quedar entre los ocho que era lo que buscábamos. En el tercer cuarto lo teníamos bastante bien contra Montenegro, pero en el final se nos escapó"

Habló del factor cancha en todo el torneo "Lo sentimos muy bien, en el primer partido mucha presión por como estaba la cancha. Mucha gente acá en Santa Fe, eso fue espectacular, nos alentó en todo momento y fue muy importante para la victoria"

"La verdad que lo sentí muy bien, un mundial exitoso de mi parte. Más que nada el equipo también, por suerte tuve mis minutos, lo supe aprovechar, y dentro de todo jugamos bien."