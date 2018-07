Matías Huarte: "Amo a Argentino y me siento bien para dirigirlo"

El ex asistente de Eduardo Japez, Matías Huarte, habló con la página web Pick And Roll y expresó su deseo de dirigir al club del cual es hincha, en la máxima categoría: "Me siento capacitado para dirigir".

"Argentino es mi casa, amo a este club. Y sé que es un momento muy difícil el que atraviesa. Nunca le soltaría la mano en este momento", subrayó el propio Huarte.

Germán Lambrisca está esperando hasta último momento una oferta por la plaza, pero no llegaría. Así las cosas, el Turco afrontará la Liga Nacional.

Los jugadores del plantel anterior ya tienen club nuevo, a excepción de Luciano Massarelli quien se recupera de la lesión de rodilla y estará disponible en enero. Guido Mariani y Gastón García (los dos U23 de la temporada anterior) tienen contrato.

"Con respecto a mi equipo de trabajo, lo primero que quiero ver es si los dirigentes me tienen en cuenta, si quieren que yo sea el entrenador en jefe. Si confían en mi trabajo, después veremos cómo se da todo", prosiguió Huarte.

Por último, el juninense comentó: "La verdad es que nadie se comunicó conmigo hasta ahora, es un momento difícil del club y están tratando de ver como siguen. No hay nada concreto, pero me siento capacitado para dirigir y llevar adelante al equipo y al club en este momento"

Treise en Regatas

El base misionero, Jonatan Treise, es la nueva apuesta del Club de Regatas Corrientes para la Liga Nacional de Básquetbol, temporada 2018/19. Su vínculo con el Club será de un año.

Lenta pero progresivamente el Club de Regatas Corrientes va armando su nueva versión para la temporada 2018/19 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al frente del tucumano Lucas Victoriano.

Con una extensa y exitosa trayectoria en la Liga Nacional, por primera vez se sumará a Regatas Corrientes el base misionero Jonatan Treise, con contrato por un año con la institución.

Jonatan Treise, con paso por Quimsa, Libertad de Sunchales, Boca Juniors, Hispano y San Martín en LNB, nació un 1 de febrero de 1985 en Leandro N. Alem en la provincia de Misiones, y mide 1.86.

El base misionero viene de jugar 56 partidos en la pasada campaña en San Martín, en los cuales promedió 7,9 puntos, y 2,7 asistencias; con un 84.9% en simples, 47.8% en dobles, y 37.0% en triples, en 23.8 minutos de promedio por presentación.

Entre los palmarés de Treise en la Liga Nacional se puede mencionar los títulos de la Copa Argentina 2009 con Quimsa, de la Liga Sudamericana 2009 con Quimsa, y los subcampeonatos de la Liga Nacional 2007-08 y 2017-18 también con la “Fusión” y San Martín, respectivamente.

Jonatan Treise se suma, de esta manera, a la siguiente plantilla de jugadores: Juan Pablo Arengo (Sub 23), Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Tayavek Gallizzi, Javier Saiz, y los juveniles Marco Giordano y Juan Pablo Corbalán.

Rassio en Salta

En pleno proceso de armado, Los Infernales sumaron un nuevo jugador a su plantilla de cara a la temporada 2018/2019 en La Liga Argentina. Lisandro Rasio regresa al país de la mano de Salta Basket para cubrir las posiciones de ala pivote y pivote del equipo.

Entre los distintos laureles que rodean al joven oriundo de la localidad bonaerense de Zárate, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) temporada 2011/12 logrando el ascenso a la Liga Nacional (hoy llamada La Liga). Temporada donde obtuvo excelentes números promediando 16,7 puntos, 9,5 rebotes y 1,4 asistencias por cada aparición que tuvo en un parquet con la camiseta de Unión Progresista de Villa Ángela.

Sus inicios basquetbolísticos fueron justamente en su Zárate natal, formándose en Independiente y debutando en una Liga B con Sportivo Escobar, a los 17 años. Pasó a la ciudad de Bragado donde consiguió un importante ascenso al TNA (actualmente llamada Liga Argentina) y el debut en la máxima división, La Liga, fue en 2010 con Sionista de Paraná, Entre Ríos.

Sus cualidades y forraje ganador lo llevaron a integrar distintos equipos, uno de ellos fue nada menos que Peñarol de Mar del Plata, en la temporada 2012 donde el conjunto de La Feliz llegaba como tricampeón de la máxima categoría con jugadores de enorme nivel como Leo Gutiérrez, Facundo Campazzo, Marcos Mata, Selem Safar, Martín Leyva y Matías Ibarra entre otros. También jugó en Bahía Basket en la temporada 2013/14, en ese último año fue parte del Campus de Agentes Libres de los Brooklyn Nets.